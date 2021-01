COVID-19 :

Les données de les patients hospitalisés pour coronavirus en Andalousie dépassent déjà le pic de la première vague. Avec ces chiffres, le territoire connaît une troisième vague qui montre des chemins. Rien n’a pu arrêter l’avancée de cette maladie qui se propage à travers le territoire comme s’il s’agissait d’une vague qui détruit tout. Personne n’est à l’abri de cette nouvelle maladie qui commence à faire des ravages dans les hôpitaux andalous et dans le monde. Avec près de 6000 positifs détectés en une seule journée, l’Andalousie continue de se battre pour arrêter cet ennemi invisible.

Près de 6000 positifs dans le coronavirus détectés en une seule journée en Andalousie

En un jour 5922 infections ont été détectées en Andalousie, représentent le chiffre le plus élevé depuis samedi après l’ajout de 3 731 positifs mardi, 4 366 lundi, 5 850 dimanche et 6 297 samedi. Vendredi, 6 664 cas ont été enregistrés, jeudi 5 723 et mercredi dernier 6 882, le chiffre quotidien le plus élevé atteint dans la pandémie.

Une nouvelle augmentation des cas de coronavirus qui met toute la population en danger. Ce virus ne s’arrête pas, il fait des ravages sur tout le territoire et bien que l’Andalousie soit l’une des communautés qui a le mieux réussi à contrôler la pandémie, dans cette troisième vague ses efforts sont laissés dans l’oreille d’un sourd. L’impact inégal des provinces montre que les cas augmentent de nouveau.

Par provinces, Séville est celle qui a le plus de points positifs, avec 1244, suivi de Malaga avec 1217. Derrière sont Cadix avec 811, Grenade avec 696, Cordoue avec 587, Almería avec 577, Huelva avec 462 et Jaén avec 328. La mauvaise nouvelle par rapport à hier dans une augmentation dans toutes les provinces qui dans le cas de Malaga et Séville vont de le millier d’infectés, suivi de Cadix, qui est l’un des territoires avec le plus de cas détectés.

Le pic de mars avec 2894 patients a été dépassé par 186 hospitalisés

Le pire visage de ce virus qui affecte inégalement le territoire est le défunt. Les 61 décès enregistrés ce jour-là, ils sont inférieurs à 67 la veille et bien supérieurs à 35 mercredi dernier. Séville est la province qui compte le plus de morts, avec 16, suivie de Malaga avec 13, Cadix avec onze, Grenade avec huit, Jaén avec sept, Cordoue avec quatre et Almería avec trois.

Les plus faibles sont ceux qui subissent les conséquences de ce virus à la première personne. Ceux qui se battent de toutes leurs forces et perdent parfois la vie. Séville se répète comme la province avec le plus de cas, suivie de Malaga, qui n’est pas épargnée par certains décès qui s’ajoutent à une longue liste de personnes touchées par ce coronavirus.

Outre le défunt, la troisième donnée négative de la journée est le nombre de lits occupés par des patients atteints de coronavirus. La pression hospitalière est déjà plus élevée que lors de la première vague de ce virus. Les patients admis dans les hôpitaux andalous pour coronavirus s’additionnent ce mercredi 20 janvier, leur dix-huitième jour consécutif d’augmentations à 2894, 195 de plus que la veille et 186 de plus qu’au pic atteint le 30 mars (2708), dont 406 Ils sont dans une unité de soins intensifs (USI), 26 de plus que mardi et 32 ​​du pic de mars (438).

Certains chiffres qui arrivent au pire moment possible, la communauté a augmenté son taux d’incidence des cas de coronavirus de tous les 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours jusqu’à 678,3, un chiffre supérieur de 35,6 points aux 642,7 de mardi et 318,3 il y a plus de sept jours (360). Le risque de contagion est l’un des plus élevés d’Europe, bien que ce ne soit pas l’une des communautés avec la plus forte incidence en Espagne. Les restrictions qui ont débuté ce lundi devraient commencer à donner leurs résultats sous peu. On espère qu’il pourra au moins stopper la progression d’une pandémie qui atteindra sa troisième vague en moins d’un an.

Au cours de ces mois, malgré des mesures préventives, rien n’a été fait pour éviter de retomber encore et encore dans les vagues de ce virus. Comme toute maladie est totalement imprévisible, elle dépend de nombreux facteurs et les voies d’infection ne sont pas encore claires. Cet ennemi que peu de gens connaissent a vraiment beaucoup à dire, il est en train de muter pour rester actif dans le monde entier. Le nombre d’infections au cours de ces mois est supérieur au pic de la pandémie dans tous les pays du monde.

Le coronavirus les jours sont comptés avec l’arrivée du vaccin et des traitements qui, pour l’instant, sont le seul espoir. Face à la promesse d’une efficacité de plus de 90%, la population se fait vacciner pour tenter d’arrêter ensemble un virus qui se propage à grande vitesse dans le monde.