Andalousie a atteint ce samedi son pic maximum d’admission par Covid-19 dans le Unité de soins intensifs (USI), avec 442 patients dans toute la communauté après avoir augmenté cette liste de 16 au cours des dernières 24 heures, ce qui dépasse déjà le 438 qui ont été atteints au moment de la tension maximale en mars dernier.

Ces données figurent dans un graphique publié sur les réseaux sociaux par la Junta de Andalucía, consulté par Europa Press, qui reflète l’évolution quotidienne des hospitalisations par Covid-19 dans la communauté autonome.

Cinq jours après avoir dépassé le record maximum de 2708 hospitalisés fin mars et après des semaines d’augmentation du chiffre quotidien, ce jour-là, les hospitalisés sont tombés à 3197, 29 de moins que la veille après la hausse du 28 vendredi, 77 jeudi, 185 mercredi, 172 mardi et 153 lundi. Les 3 197 hospitalisés inscrits ce samedi sont 635 de plus que les 2 562 enregistrés il y a sept jours.

De même, le nombre de patients en soins intensifs connaît sa 20e hausse consécutive avec 16 de plus, après l’augmentation de quatre vendredi, la plus petite augmentation de la semaine dernière, de 14 jeudi, de huit mercredi, de 19 mardi, de 22 lundi et de 19 dimanche.

Les 442 patients en USI recensés ce jour sont 102 de plus que les 340 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine et pour la première fois les 438 recensés le 30 mars ont été dépassés au pic maximal de la pandémie lors de la première vague.