COVID-19 :

La Souche britannique de coronavirus continue de pénétrer dans la péninsule et ajoute déjà 16 points positifs en Andalousie, comme confirmé ce mardi le conseiller pour la santé et la famille du conseil, Jesús Aguirre, qui reconnaît votre «préoccupation».

Le nombre d’infections double celui confirmé hier. En attente de preuves scientifiques pour montrer que le vaccin agit également contre le SRAS-CoV-2, on sait que sa contagiosité est plus élevée: le évolution du coronavirus a modélisé une nouvelle version dont la transmission est une 70% plus efficace.

Le ministre andalou de la santé, dans des déclarations à Antena 3 Televisión recueillies par Europa Press, a également signalé qu’il existe également de «nombreux» échantillons dans séquençage génomique: “Certains viennent directement par avion et d’autres sont déjà des contacts de positifs qui ont développé la souche britannique au sein du territoire national.”

Aguirre a indiqué que la souche britannique «inquiète», et que la prise de décision sur le Campo de Gibraltar était due «à l’augmentation de l’incidence cumulée des cas à Gibraltar. Puis nous avons vu en quatre jours La ligne avait subi une augmentation exponentielle de 700 cas pour 100 000 habitants et que les cas ont également augmenté Algésiras».

Limitation de la mobilité périmétrique

«Si Gibraltar montait en flèche et qu’il n’y avait aucun type de contrôle, cela étendait notre part du Campo de Gibraltar, nous avons donc opté pour un barrage de confinement: limitation de la mobilité périmétrique dans toutes les communes “, Aguirre a abondé, qui s’est demandé s’il est si clair que c’est la souche britannique, a expliqué que l’Andalousie” a deux centres dans lesquels cela se fait séquençage génomique de toutes les souches », que« nous avons lancé avec la listeria dans le Hôpital San Cecilio de Grenade et dans le Vierge du Rocío de Séville“, Puis” nous l’avons parfaitement assemblé. “

Aguirre a indiqué qu’avant même de fermer le Campo de Gibraltar «il avait envoyé un lettre au ministre de la Santé et avait appelé la secrétaire d’État pour l’informer qu’à Gibraltar, il y avait écoulement perméable sans aucun contrôle qu’il fallait arrêter, et c’est la tâche de Foreign Health », et« Je lui ai également envoyé le graphique sur l’augmentation des cas positifs dans la région de La Línea pour qu’ils puissent agir ». Mais, a-t-il ajouté, «qu’ils les aient ou non pris, je ne pouvais pas attendre qu’ils le fassent ou cessent de les faire, et nous prenons les mesures appropriées».

Interrogé sur la réponse du ministre, le ministre de la Santé a indiqué qu ‘«il n’avait rien dit» et que dans le Conseil interterritorial du système national de santé «On en a reparlé», mais, ajoute-t-il, «ce qui est vrai, c’est que quelque chose parlerait aux autorités du rock, car quand on a publié dans le BOJA la délimitation territoriale, à quatre heures, le gouvernement de Gibraltar a arrêté le flux de personnes sans contrôle à l’intérieur de la frontière.

De même et sur l’opportunité de proposer des mesures plus restrictives en Andalousie, le ministre de la Santé a rappelé que Le 8, les groupes à fort impact de la santé publique se réunissent, puisqu’il a souligné que “les mesures importantes ont été prises le 10 décembre, maintenant l’incidence accumulée et la pression sanitaire à partir d’alors jusqu’à maintenant”, mais “ce que nous constatons, c’est que la tendance était à la baisse à l’époque et ces derniers jours c’est ascendant », la réunion décidera donc« si, à partir du jour, il sera nécessaire de prendre des mesures restrictives pour minimiser les effets ».