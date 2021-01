COVID-19 :

L’Andalousie reste plongée dans sa lutte contre le coronavirus. La communauté entière est soumise à des restrictions qui peuvent être étendues compte tenu de l’avancée de la pandémie. Cette 2021 n’a pas trop bien commencé, les cas de coronavirus ont explosé dans toute l’Espagne, l’Andalousie n’échappe pas à cette augmentation significative. En une seule journée, 5700 cas ont été atteints, un chiffre inférieur à celui d’hier, mais cela ne cesse d’ajouter des points positifs à une liste de plus en plus importante de personnes infectées par le coronavirus. L’ensemble de la communauté court un risque élevé de contagion.

5700 cas positifs de coronavirus en une seule journée en Andalousie

Andalousie enregistre ce jeudi 14 janvier 5723 cas de coronavirus, un nombre inférieur aux 6 882 infections de la veille, qui a été le nombre le plus élevé atteint pendant toute la pandémie, mais qui reste inquiétant. Après quelques semaines de net recul, les chiffres se retournent à nouveau et se dirigent vers une troisième vague qui semble déjà en vue.

Par provinces, Malaga mène les contagions et pour la deuxième journée consécutive, il ajoute plus de mille, avec 1287, suivi de Séville avec 976, Cadix avec 849, Grenade avec 661, Almería avec 582, Córdoba avec 490, Jaén avec 474 et Huelva avec 404. Les plus de mille de Malaga ils s’ajoutent à un jour précédent en survolant ce chiffre similaire, cette fois étant le seul à dépasser cette barrière. La situation dans cette province est parfois compliquée, après quelques semaines où Cadix était celle qui a accumulé le plus d’infections.

La communauté a augmenté son taux d’incidence de cas de coronavirus pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours jusqu’à 405,1, un chiffre qui dépasse de près de 45 points le 360,5 de mercredi et 213 points de plus que le 192 de jeudi dernier. L’Andalousie augmente parfois le risque de contagion, avec ce taux à des niveaux qui conduisent l’ensemble du territoire vers le danger d’un pic de positifs dans les prochains jours.

L’Andalousie ajoute 29 décès et près de 100 autres hospitalisés

Ce virus a un impact direct sur les personnes les plus vulnérables, celles qui sont plus âgées ou qui ont des pathologies antérieures qui ne peuvent pas le surmonter. En une seule journée, 29 personnes décédées ont été ajoutées. Les combattants qui n’ont pas été en mesure de faire face aux effets de cette maladie qui, bien que dans un pourcentage élevé de la population soit presque asymptomatique, peut entraîner des complications ou des séquelles à long terme.

Par provinces, Grenade est avec huit celle qui enregistre le plus, suivi de Cadix et Séville avec cinq, Almería avec quatre, Malaga avec trois, Jaén avec deux et Cordoue et Huelva avec un décès dans chaque province. Pas toujours les provinces avec plus d’infections ajoutent plus de décès, ce virus est si imprévisible que c’est Grenade qui mène le nombre de décès, bien qu’elle ne soit pas parmi celles qui ont enregistré le plus d’infections. Pour cette raison, des précautions extrêmes sont demandées, il n’est pas possible de déterminer où il y aura des cas plus graves ou où le virus se déplace.

Les autres données négatives sont celles hospitalisées, en une seule journée 94 personnes ont occupé un lit aux étages réservés pour les patients atteints de coronavirus. Ce jeudi 14 janvier, le douzième jour consécutif de montée à 1791 a été enregistré, 94 de plus que la veille et 703 de plus qu’il y a une semaine, dont 296 en unité de soins intensifs (USI), douze de plus que mercredi et 85 il y a plus de sept jours.

La pression hospitalière est l’un des éléments de préoccupation. Non seulement les patients admis qui sont les pires délinquants de ce virus sont touchés, mais aussi ceux qui attendent des tests ou des opérations. Le risque de coronavirus est présent dans un système de santé qui peut s’effondrer. Bien que ce soit loin d’être le pic de la pandémie, les chiffres augmentent à un rythme qui pourrait constituer un danger dans quelques jours.

Les 1791 hospitalisés inscrits ce jeudi sont 917 de moins que les 2708 enregistré le 30 mars au pic maximum de la première vague et 1 687 de moins que les 3 478 au pic de patients hospitalisés de la seconde vague le 10 novembre. Ces 900 cas pourraient survenir prochainement, si les patients hospitalisés continuent de passer de 100 à 100, comme ceux qui aujourd’hui ont dû être traités.

Le coronavirus est imprévisible à bien des égards. Le vaccin est l’arme qui peut restaurer la normalité chez les Andalous, en empêchant les plus faibles de s’infecter, de subir les conséquences les plus graves ou même de mourir de ce virus. Les prochaines semaines sont essentielles dans cette bataille, la Junta de Andalucía n’hésitera pas à tout faire de sa part afin que cette maladie qui fait des ravages dans le monde puisse être vaincue.