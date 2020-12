COVID-19 :

Ce samedi 12 décembre le coronavirus en Andalousie a subi un rebond des cas positifs. En une seule journée, 1359 nouvelles infections ont été détectées, un chiffre qui n’a pas été atteint depuis jeudi 3 décembre dernier. Une légère augmentation qui survient après quelques jours de bons résultats. Le coronavirus ne comprend pas les restrictions et les obligations, mais la Junta de Andalucía continue son combat pour l’arrêter. Chez tous les Andalous, une timide stabilisation est en cours de réalisation qui a dans les données d’aujourd’hui quelques chiffres d’espoir.

Légère augmentation des cas de coronavirus en Andalousie

Aujourd’hui, le nombre de positifs est plus élevé que les jours précédents. 1 359 positifs ont été détectés au cours des dernières 24 heures. Il s’agit du plus grand nombre de cas en neuf jours après que 1162 infections aient été enregistrées vendredi après quatre jours en dessous du millier touché, 544 jeudi, 366 mercredi, 434 mardi et 714 lundi.

Le virus remporte à nouveau la partie et remonte, mais il le fait après avoir été vaincu à d’autres occasions. Cette reprise peut être liée à plusieurs facteurs, les restrictions s’appliquent également à l’ensemble de la communauté autonome qui est restée périmétrique et cantonnée municipale pour assurer une réduction de la mobilité.

Par provinces, Cadix revient pour mener les données quotidiennes des infections avec 265, suivie de Malaga avec 218, Séville avec 199, Jaén avec 165, Almería avec 149, Grenade avec 135, Huelva avec 127 et Cordoue avec 101. Avec plus de 100 cas, chaque province parvient à se stabiliser un peu plus lentement que attendu. Cadix est la province qui enregistre le plus d’infections, une position précédemment occupée par Grenade, qui fait désormais partie de celles avec le moins de cas.

L’ensemble du territoire poursuit sa lutte intense dans l’application de mesures de confinement qui ne semblent efficaces que grâce à une diminution de la mobilité. Les efforts sont concentrés sur cette diminution des positifs qui ne peut être obtenue qu’en évitant autant que possible les contacts entre les personnes. Les infections ont augmenté, mais les décès ont diminué.

L’Andalousie ajoute 34 décès avec le coronavirus

Un total de 34 personnes ont perdu la vie ce samedi. La lutte contre ce virus se concentre sur la protection des plus vulnérables, qui sont ceux qui perçoivent le pire visage de cette maladie. Ces décès sont inférieurs aux 56 enregistrés jeudi et 37 mercredi et supérieurs à 33 vendredi et mardi et à 22 lundi. Les décès de ce samedi sont quatre de plus que les 30 morts il y a sept jours.

La danse des figures est imprévisible. Selon la santé des nouvelles infections, le virus peut passer inaperçu ou faire des ravages sur votre santé. On sait peu de choses sur la manière d’éviter le virus ou d’arrêter ses effets sur le corps humain. Moins on a de contact avec d’autres personnes, surtout si on ne sait pas si elles sont infectées ou non, plus il y a de garanties pour arrêter sa propagation. Il n’y a pas de système sûr qui empêche la contagion, l’exposition, en particulier chez les personnes âgées, devrait être le minimum pour protéger votre santé.

Les patients hospitalisés atteints de coronavirus chutent de 1500 en Andalousie

L’une des meilleures nouvelles de cette journée est la diminution du nombre de patients hospitalisés. Aujourd’hui, 1418 patients atteints de coronavirus positifs sont admis dans les hôpitaux andalous, 88 de moins que la veille et 289 de moins que samedi dernier, dont 304 sont en unité de soins intensifs (USI), 14 de moins que vendredi et 61 il y a moins de sept jours.

Le nombre d’hospitalisés a été pire dans cette deuxième vague que pendant la première. Malgré les mesures obligatoires décrétées en été, rien n’a réussi à arrêter le coronavirus, comme dans le reste du monde, la deuxième vague est arrivée. L’Andalousie a réussi à vaincre le virus dans une première vague dont il est sorti de manière exemplaire.

A ce moment où la pression sanitaire est plus basse qu’il y a une semaine, la lumière au bout du tunnel commence à être vue. Les 8000 lits d’hôpitaux de cette communauté autonome ont garanti à tout moment la prise en charge correcte des malades, les soins primaires ont été l’un des éléments les plus affectés par le virus. Malgré la gravité avec laquelle le coronavirus a frappé l’Andalousie cette fois, il a pu sortir de cette baisse des revenus. Les personnes touchées par cette maladie l’ont été plus que lors de la première vague. Le pic de la pandémie chez les personnes infectées, les décès et les hospitalisations au cours du mois de novembre a été dépassé. Le mois de décembre a commencé par des hauts et des bas, même si tout indique une stabilisation ou un contrôle des infections qui apporte un peu plus d’espoir aux Andalous.