COVID-19 :

Une fois de plus, les cas de coronavirus détectés en une seule journée en Andalousie augmentent à nouveau. En doublant le millier d’hier, la vitesse à laquelle ce virus en expansion se montre à nouveau est inquiétante. Elle atteint les niveaux du mois de novembre, à ce moment-là le pic de ce qui est considéré comme la deuxième vague s’est produit. Les indicateurs montent à nouveau, car à cette époque, le seul moyen de réduire les points positifs était de nouvelles restrictions, la Junta de Andalucía n’exclut pas de revoir les actuelles sous peu.

2391 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures en Andalousie

Ce mercredi 6 janvier, ils se sont inscrits 1391 nouveaux cas de coronavirus en Andalousie. C’est le chiffre le plus élevé depuis le 26 novembre et nettement supérieur aux 1 366 de ce mardi, avec un millier de nouveaux infectés. Une augmentation en une seule journée qui parvient à augmenter les chiffres totaux dans une deuxième vague qui a été pire que la première à bien des égards.

Cadix est à nouveau la province qui ajoute le plus de points positifs avec 482, suivie de Malaga avec 409, Séville avec 367, Grenade avec 309, Cordoue avec 217, Almería avec 276, Jaén avec 223, Huelva avec 108. Le fait que près d’un demi-mille personnes sont infectées en une seule journée à Malaga ou en Cádiz craint que le virus ne se déplace de plus en plus vite. Ces personnes infectées verront la source du virus se propager dans leur environnement immédiat.

Le coronavirus ne comprend pas les mesures préventives, si la Junta de Andalucía les a établis en août, pour éviter, la deuxième vague n’est pas seulement arrivée, mais elle a été pire que la première. En mars, il n’y a eu qu’un mois d’augmentation des cas, à partir de là, les chiffres ont commencé à être maîtrisés et le mois de juillet a été atteint avec la stabilisation de la situation. 2021 ne pouvait pas commencer de manière pire, avec des nombres positifs qui montaient en flèche.

L’Andalousie ajoute 18 morts en une seule journée

Le pire visage de ce virus a été vu par des personnes vulnérables qui n’ont pas pu combattre de toutes leurs forces contre cet ennemi silencieux. 18 personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie, un nombre inférieur à celui des jours précédents, bien que ces données ne soient pas pertinentes, toute la vie s’additionne, aucune d’elles n’aurait dû être perdue.

Par provinces, Cadix est en tête avec cinq morts, tandis que Malaga et Grenade il y en a quatre chacun, Séville trois et Huelva deux. Almería, Córdoba et Jaén ne comptent pas les morts ce jour-là. L’objectif est de devenir comme ces trois provinces sans aucun décès dû au coronavirus, bien que la maladie soit présente, personne n’en meurt.

Les hôpitaux andalous dépassent les 1000 patients admis avec un coronavirus

L’autre donnée qui s’ajoute aux deux précédentes est celle qui fait référence aux hospitalisés. À ce jour, 1072 patients confirmés avec un coronavirus restent admis dans les hôpitaux andalous, dont 201 dans une unité de soins intensifs (USI). Ces 201 personnes représentent les plus touchées par ce virus, celles qui ont besoin de toute l’attention possible pour pouvoir s’en sortir. La lutte titanesque que mènent les personnels de santé dans ces situations est admirable.

Ces chiffres augmentent la pression sanitaire, mais ne la mettent pas en danger. Les chiffres sont clairs, l’Andalousie compte 8 000 lits d’hôpitaux disponibles, au pic de la deuxième vague, plus de 3 000 ont été admis. À ce moment-là, davantage d’USI ont pu prendre en charge les patients les plus graves. Avec quoi, on est encore loin d’une situation comme celle-ci, même si la vitesse en termes de nombre d’infections est énorme.

Le coronavirus met un système de santé sur les cordes qui pourrait être affecté par cette pandémie. Le reste des maladies souffrent de retards, les visites médicales ne sont pas effectuées au rythme qu’elles devraient et une longue liste de complications peut survenir avec un secteur de la santé effondré. Ils sont de nombreux mois à lutter contre une pandémie qui ne s’arrêtera pas sans les efforts de tous. Les secteurs les plus touchés demandent une aide ou une solution à long terme.

Les fêtes seront bientôt terminées et avec elles les horaires reviendront à la normale et de nouvelles restrictions de mobilité peuvent s’appliquer. La Junta de Andalucía reviendra à la routine avec les yeux fixés sur une série de données qui ne sont pas favorables. Cette première semaine de janvier montre une tendance haussière qui devrait commencer à être maîtrisée. Ce virus se propage à grande vitesse et la découverte de la nouvelle mutation met une grande partie des secteurs en alerte. Elle atteint des niveaux jamais vus depuis novembre, lorsque la deuxième vague semblait dépasser.