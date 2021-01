COVID-19 :

Le coronavirus continue d’avancer à grande vitesse en Andalousie. Ce virus est là pour rester et il le fait avec des données qui font exploser le bon travail du passé. L’année 2021 a commencé avec des données en hausse en termes de nombre d’infections, elle revient vers une nouvelle vague une fois que la seconde semble vaincue, bien pire en nombre de cas que la première. En attendant de vérifier les effets du vaccin, ce sont les données de coronavirus avec lesquelles l’Andalousie s’est réveillée aujourd’hui.

L’Andalousie ajoute 2687 nouveaux cas de coronavirus

Après Reyes, ce 7 novembre, 2687 personnes de plus ont augmenté la liste des personnes infectées de coronavirus. C’est le chiffre le plus élevé depuis le 26 novembre au plus fort de la deuxième vague. Une hausse des chiffres qui commence à inquiéter ceux qui commencent à mettre sur la table l’application de nouvelles mesures ou restrictions. La Junta de Andalucía fera tout son possible pour réduire le nombre d’infections.

Les chiffres jouent contre tous les Andalous, mais cela ne signifie pas que le virus a gagné la partie. Les causes et l’origine de ces nouvelles infections doivent être analysées afin de déterminer désormais les mesures les plus appropriées. Le but étant de revenir à la normalité ou de faire baisser les cas le plus bas possible sans mettre l’économie en péril, la stratégie andalouse des équilibres jusqu’à ce moment avait réussi à arrêter l’avancée du virus.

Les restrictions ont représenté un sacrifice pour l’ensemble de la population. Si lors de la première vague il était possible d’arrêter l’avancée du coronavirus, dans cette deuxième vague le succès n’a pas été aussi écrasant. L’Andalousie a tenté d’anticiper ou de mettre en œuvre des mesures avant l’augmentation des cas, mais comme le reste des communautés dont elle a pris exemple, elle a fini par en subir les conséquences de la même manière. Prendre soin de soi pendant ces journées est essentiel pour démarrer l’année avec la force nécessaire.

Le taux d’incidence pour 100 000 habitants augmente au cours des 14 derniers jours à 192

Le taux d’incidence du coronavirus pour 100000 habitants est passé à 192 points. Un chiffre qui est loin des autres communautés comme la Catalogne qui, comme l’Andalousie, tente depuis de nombreux mois d’arrêter l’avancée de cette maladie. Dans notre pays, nous voyons différentes stratégies pour un seul virus, des confinements et des restrictions qui sont appliqués différemment pour obtenir des résultats variables.

L’Andalousie a opté pour la prévention, mais aussi pour un confinement municipal avant les vacances et une fermeture du périmètre de la région. La partie psychologique est également importante, comme d’autres communautés elle a permis des déplacements pour pouvoir être avec la famille lors de ces journées spéciales. Les émotions font partie de la santé et revoir certains membres de la famille en toute sécurité aura servi à gagner en force et à augmenter le positivisme dans un nouvel assaut pour pouvoir vaincre le coronavirus.

5 décès et plus hospitalisés pour coronavirus en Andalousie

Le pire de ce virus est porté par les morts et sérieusement admis dans les hôpitaux. Sur le nombre total d’infectés chaque jour, certains peuvent développer le coronavirus de manière à avoir besoin d’une assistance médicale. Ils feront partie de ceux qui continueront à remplir les chambres d’hôpital et les étages réservés aux patients atteints de coronavirus. Le nombre de patients atteints de cette maladie admis dépasse déjà le millier, en une seule journée 16 personnes ont déjà eu besoin de l’aide de professionnels. La pression hospitalière augmente aujourd’hui il y a 1088 admis, 16 de plus que mercredi et 112 il y a plus d’une semaine, dont 211 sont dans une unité de soins intensifs (USI), dix de plus que la veille et un il y a plus de sept jours.

Les 8 000 lits d’hôpitaux disponibles en Andalousie garantissent des soins corrects, mais l’objectif principal est toujours de minimiser les cas afin de fournir une couverture préalable pour d’autres maladies. Parmi ces cas plus compliqués de coronavirus, 5 personnes ont perdu la bataille. Ces décès forment une liste trop longue. Les victimes et leurs familles se sont retrouvées face à face avec ce coronavirus, l’une des pires pandémies auxquelles l’humanité ait jamais été confrontée.

Après ces jours de déconnexion et face à l’augmentation du nombre, la Junta de Andalucía peut prendre de nouvelles mesures qui serviront à stopper ce virus. Toute cette communauté et tout le pays se battent depuis des mois pour éviter la contagion, l’Espagne est l’un des territoires les plus touchés au monde. Les cas après Noël peuvent augmenter en raison de la légère augmentation de la mobilité qui s’est produite ces jours-ci.