COVID-19 :

L’Andalousie continue d’enregistrer plus de 3000 cas par jour de positifs dans le coronavirus en seulement 24 heures. Un chiffre qui devrait commencer à baisser avec l’aide des nouvelles mesures mises en place. Après quelques jours de records aujourd’hui, le nombre de décès a été réduit à 62, après avoir presque atteint une centaine en une seule journée. Grands-parents et grands-mères, pères et mères, sœurs et frères qui sont le visage le plus visible de cette maladie qui ne s’arrête pas. Les Andalous atteignent l’équateur d’une semaine marquée par des restrictions et une stabilisation des cas.

3380 cas et 62 décès dus au coronavirus en 24 heures

Ce mercredi 11 novembre 62 décès ont été enregistrés par coronavirus en 24 heures en Andalousie. Ce chiffre ouvre la voie à l’espoir, il y a 33 morts de moins que la veille lorsque le record de décès de la deuxième vague a été enregistré, atteignant presque 100 personnes qui ont perdu la vie avec ce virus.

Par les zones touchées par ces décès, la province de Séville reste en tête de liste des plus touchés par le coronavirus avec 20 et celui de Jaén avec 15 le suit de très près. Le reste des provinces andalouses a enregistré moins d’une douzaine de morts avec: sept à Cordoue, cinq à Malaga, Grenade et Cadix, trois à Huelva et deux à Almería. Le but est d’arriver à 0 et d’empêcher plus d’innocents d’être victimes de ce virus.

La Junta de Andalucía concentre son attention sur maisons de retraite lieux où se produisent des sources de contagion qui causent une grande partie de ces décès. Le coronavirus peut agir de manière fulminante sur les personnes âgées, c’est le point principal sur lequel les mesures de protection vont se concentrer. Les confinements sont une réalité en Andalousie et la protection des plus faibles est l’objectif principal.

Les cas quotidiens de coronavirus sont l’autre élément que la Junta de Andalucía tente de surveiller. Au cours des dernières 24 heures, 3380 positifs ont été détectés par PCR Ils sont 535 de plus que ceux enregistrés la veille et 1017 de plus que ceux enregistrés il y a sept jours. Grenade est la province avec le plus de cas quotidiens avec 713, suivie de Séville avec 692, Malaga avec 465, Jaén avec 401, Cadix avec 389, Córdoba avec 281, Almería avec 230 et Huelva avec 209.

Après quelques jours de bons chiffres, Grenade, la province qui applique depuis le plus longtemps les mesures les plus restrictives dictées et contractées par le Conseil, reprend la tête en termes de taux d’infection. Séville perd sa première position pour occuper la deuxième place, suivie du reste des provinces, qui reste avec des chiffres similaires. Le virus ne s’arrête pas et nous devons continuer d’essayer de faire baisser ces chiffres. Les restrictions de cette semaine Ils commenceront à être vus dans quelques jours, alors que l’on s’attend à ce que les infections diminuent progressivement.