COVID-19 :

L’augmentation des positifs détectés par PCR en Andalousie a été la plus importante inscrit cette semaine. Les 3296 cas renversent les bons chiffres d’antan, le coronavirus ne semble pas se stabiliser dans cette communauté autonome. Il augmente de près de cinquante personnes de plus, chiffre de la veille, mais ils sont de 1 441 personnes de moins que ceux enregistrés jeudi dernier. La meilleure nouvelle du jour est la diminution du nombre de personnes décédées, la pire donnée possible est d’ajouter les décès dus à cette pandémie, en 24 heures il y a eu 49 décès. Ce nombre de morts est inférieur à celui de la veille, mais cela ne signifie pas que votre garde doit être abaissée.

La plus forte augmentation cette semaine des positifs pour le coronavirus en Andalousie: 3296 cas

Aujourd’hui, jeudi 19 novembre, 3296 positifs ont été enregistrés pour le coronavirusIls sont 475 de plus que les 2 812 inscrits la veille et 1 441 de moins que ceux inscrits jeudi dernier. Le virus n’affecte pas toutes les provinces de la même manière, Séville répète pour la huitième journée consécutive comme la province avec le plus de positifs quotidiens avec 805, suivie de Grenade avec 608, Malaga avec 406, Jaén avec 372, Cadix avec 364, Cordoue avec 288, Almería avec 239 et Huelva avec 214.

La bonne nouvelle de ce jour fait référence au nombre de morts, un total de 49 décès de ce jour sont inférieurs à 72 de la veille et 89 de mardi, mais ils dépassent les six jours précédents: 22 le lundi, 35 le dimanche, 41 le samedi et 46 le vendredi. Ces 49 décès sont 19 de moins que les 68 enregistrés jeudi dernier. C’est un chiffre qui invite à l’espoir, les personnes vulnérables sont les plus touchées par ce virus. Les résidences pour personnes âgées se trouvent dans le site de la Junta de Andalucía.

Par provinces, celles qui ont enregistré plus de décès ont été Séville avec douze, suivi par Grenade avec neuf, Jaén et Cordoue avec sept, Malaga avec six, Almería avec quatre, Cadix avec trois et Huelva avec un. Les personnes décédées se trouvent dans les provinces qui enregistrent les cas les plus positifs, c’est pourquoi un plan d’action efficace est nécessaire pour commencer à réduire ces cas. Les restrictions sont à l’ordre du jour dans une communauté qui connaît la pire deuxième vague de tout le pays. Si l’Andalousie est passée par la première vague avec de bons résultats, dans cette deuxième période, les positifs et les décès ne s’arrêtent pas.

Les hôpitaux commencent à remarquer une légère amélioration, est l’un des aspects qui inquiète le plus, la pression que le virus exerce en ce lieu. Ils s’ajoutent à la deuxième journée consécutive avec moins de pression sur les soins de santé due au coronavirus, enregistrant 119 admissions de moins en 24 heures pour un chiffre total de 3162. Sur ces 525 personnes se trouvent dans une unité de soins intensifs (USI), trois de moins que la veille, lorsque le nombre le plus élevé de pandémie a été enregistré. Un peu d’espoir pour quelques jours qui se compliquent, les restrictions ont également atteint l’Andalousie qui applique un couvre-feu strict et une fermeture des activités non essentielles pendant des heures, dans quelques jours les résultats devraient commencer à se visualiser.