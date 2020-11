COVID-19 :

Ce vendredi, l’Andalousie enregistre la plus forte hausse quotidienne de positifs cette semaine, avec 3 673 cas détectés en seulement 24 heures. Ce nombre maximum aux portes du week-end met fin à l’optimisme des jours passés, même s’il montre une nette tendance à la baisse par rapport aux chiffres des semaines précédentes. Le coronavirus semble commencer à ralentir un peu l’avancée à travers l’Andalousie dans cette deuxième vague, qui laisse des chiffres pires que lors de la première. 55 personnes ont perdu le combat en ce jour qui sera de plus jusqu’à la bataille finale, le moment où plus aucune victime ne devrait pleurer se rapproche de plus en plus.

le La progression du virus en Andalousie continue de faire des ravages dans certaines provinces. Tous ne reçoivent pas l’impact de cette maladie de la même manière, en une seule journée, la plus forte augmentation de toute la semaine a été détectée avec 3 673 cas. 377 de plus que les 3296 inscrits la veille et 810 de moins que ceux enregistrés vendredi dernier.

Par provinces, le plus touché est Séville, qui se répète pour la neuvième journée consécutive comme la région d’Andalousie avec le plus de positifs quotidiens avec 855, suivie de Cadix avec 789 et de Grenade avec 508. Les autres provinces enregistrent moins de 500 cas: Malaga avec 447, Almería avec 309, Jaén avec 276, Huelva avec 257 et Cordoue avec 232. Grenade continue à faire face au virus, étant la province qui a été restreinte pendant la plus longue période, Jaén et Huelva restent à des niveaux bas.

A ces positifs s’ajoutent le défunt, les autres données négatives du voyage. Les 55 décès ce jour-là sont six de plus que les 49 de la veille, inférieurs aux 72 mercredi et 89 mardi, et dépassent le chiffre des quatre jours précédents: 22 lundi, 35 dimanche, 41 samedi et 46 vendredi dernier. Les flambées dans les résidences, secteur le plus vulnérable à cette maladie, sont l’objectif de la Junta de Andalucía, augmenter les tests et isoler les positifs est l’une des clés pour réduire ce nombre de décès.

Dans certaines de ces épidémies, la répartition inégale des personnes décédées, Córdoba est la province qui enregistre le plus de décès, avec onze, suivi de Malaga avec dix, Grenade avec neuf, Séville avec huit, Jaén avec sept, Cadix avec cinq, Almería avec trois et Huelva avec deux. Malgré le moins de cas détectés, ceux qui se réfèrent aux maisons de retraite médicalisés sont les plus dangereux car ils sont liés à des secteurs vulnérables au coronavirus pouvant entraîner un taux de mortalité élevé.

Si ces données sont les nombre maximum de points positifs cette semaine, les 3673 cas montreront un déclin possible. Être loin des 5 000 cas détectés il y a quelques semaines. La lutte contre le coronavirus est rude en Andalousie, qui fait de son mieux pour stopper l’avancée de cette maladie sur tout le territoire. Les prochains jours seront déterminants pour vérifier le fonctionnement des mesures restrictives qui ont été mises en place pour réduire la mobilité dans l’espoir que ce soit la manière de faire baisser le taux d’infections.