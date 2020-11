COVID-19 :

est Mardi 17 novembre, l’Andalousie fait 89 morts, le deuxième pire chiffre de toute la pandémie dans cette deuxième vague qui est pire que la première. La lutte contre le coronavirus ne s’arrête pas dans cette communauté autonome, tous les efforts sont concentrés sur la protection des plus faibles et leur assurer la sécurité nécessaire. La Junta de Andalucía applique ses restrictions pour empêcher la mobilité qui pourrait finir par causer plus d’infections. Malgré ce nombre de morts, le nombre de positifs a été amélioré, mieux c’est, plus l’Andalousie sera proche de l’élimination de ce virus.

Le deuxième plus grand nombre de morts de toute la pandémie en Andalousie

Le nombre de décès par coronavirus en Andalousie continue d’augmenter et il le fait avec des chiffres qui ne sont pas du tout bons. 89 personnes ont perdu la bataille contre ce virusMalgré les efforts des médecins et du personnel de santé, ajoutés aux restrictions, nous devons regretter aujourd’hui, le deuxième plus grand nombre de morts depuis le début de cette pandémie. Des morts qui ne s’arrêtent pas et qui laissent une trace remarquable au cours de cette semaine.

Ces décès aujourd’hui s’ajoutent à ceux qui ont déjà été enregistrés ces derniers jours, 22 le lundi, 35 le dimanche, 41 le samedi, 46 le vendredi, 68 le jeudi, 62 le mercredi et 95 le mardi. Les 95 morts il y a à peine une semaine est le pire chiffre de toute la pandémie, ce mardi un chiffre similaire a été atteint, malgré le fait que tous les efforts sont faits pour abaisser ces chiffres. Grenade est la province avec le plus grand nombre de décès avec 34, suivi de Cadix avec 15, Séville avec dix, Malaga avec neuf, Jaén avec huit, Córdoba avec six, Almería avec cinq et Huelva avec seulement deux.

Toutes les provinces d’Andalousie ne luttent pas contre un virus qui agit de la même manière. Grenade est celle avec le pire taux, bien qu’elle essaie depuis des semaines de réduire le nombre d’infectés. La bonne nouvelle, parmi les mauvaises nouvelles, est que la détection des positifs il est réduit à un nombre qui n’a pas été vu depuis des semaines, seulement 1899 cas qui sont 238 de moins que ceux enregistrés la veille (2 127) et 956 de moins que ceux enregistrés il y a sept jours (2 845). Par province, Séville se répète pour la sixième journée consécutive comme la province avec le plus de résultats positifs quotidiens avec 476, suivie de Cadix avec 421, Malaga avec 320, Jaén avec 181, Grenade avec 166, Cordoue avec 136, Almería avec 110 et Huelva avec 80.

Grenade parvient à réduire le taux de positifs qui est à son plus bas niveau ces dernières semaines. Les restrictions semblent avoir des résultats des semaines après avoir commencé à s’appliquer. L’Andalousie tente de poursuivre son chemin vers la victoire, dans ce combat qui ne s’arrête pas à travers le monde. Les nombres de décès sont le point négatif de ce mardi 17 novembre, la partie positive est la diminution des cas détectés. Une certaine amélioration commence à être perçue malgré la mauvaise nouvelle qui arrive, la Junta de Andalucía, commence à voir ses efforts reflétés.