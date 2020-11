COVID-19 :

L’Andalousie commence à voir la lumière au bout du tunnel avec de bonnes nouvelles en termes de détection des cas en une seule journée. 1455 cas de coronavirus ont été enregistrés ce lundi 23 novembre confirmé par PCR et tests antigéniques, 1 035 de moins que la veille et de meilleures données quotidiennes depuis le 13 octobre dernier où 1 248 ont été enregistrés. Le chiffre le plus bas en 40 jours est enfin arrivé après l’effort de tous les Andalous pour réduire le taux d’infection qui avait atteint des chiffres alarmants.

Ce lundi, 1455 cas diagnostiqués de coronavirus s’ajoutent en Andalousie qui sont les meilleures données quotidiennes en 41 jours et ils sont 672 de moins que les 2 127 positifs enregistrés lundi dernier. Une bonne nouvelle qui montre la direction que prend cette communauté autonome pour stopper l’avancée de ce virus sur son territoire.

Dans toutes les provinces, il y a eu une diminution significative des cas enregistrés. Séville mène l’augmentation des infections avec 416, suivie de Cadix et Grenade, avec 342 chacun; Malaga avec 106; et Jaén avec 101. Au-dessous de la centaine de positifs quotidiens se trouvent Almería avec 75, Huelva avec 55 et Córdoba avec 18. La forte diminution à Cordoue est significative, qui rejoint Huelva et Almería comme provinces avec moins de cas détectés.

Avec ce nombre de cas positifs, il faut continuer à regretter les décès dus à ce virus, en une seule journée il y a eu 37 décès. Ils s’additionnent après avoir inscrit 18 dimanche, 50 le samedi, 55 le vendredi, 49 le jeudi, 72 le mercredi, 89 le mardi et 22 le lundi. Par province, Séville est également en tête du bilan quotidien avec 14 morts, suivie de Grenade avec neuf, Córdoba avec six et Jaén avec cinq. Cadix, Almería et Huelva enregistrent chacune un décès, tandis que Malaga n’en ajoute aucun ce jour-là.

Les meilleures données des inscrits en Andalousie ce lundi sont celles qui se réfèrent à l’UCI. Pour la première fois, il tombe en dessous des 500 admis dans cette unité, un chiffre plus élevé que lors du pic de la pandémie en mars. Les 488 patients en USI recensés ce jour sont 17 de moins que les 505 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine et les 438 recensés au 30 mars, qui avaient jusqu’à présent le nombre maximum de lits occupés par cette maladie, sont dépassés de 50 patients.

Tout comme il y a eu une diminution des soins intensifs, le nombre de patients hospitalisés a également diminué. Il commence à revenir sur la ligne rouge dépassée il y a quelques semaines, atteignant le nombre le plus élevé de cette pandémie, dépassant celui de mars. Les 2 785 hospitalisés enregistrés ce lundi sont 484 de moins que les 3 269 enregistrés il y a sept jours. 2708 hospitalisés, c’est le nombre du pic de mars atteint. L’effort appartient à tous et la Junta de Andalucía n’arrête pas ses mesures restrictives pour le bien de toute la communauté. Le coronavirus semble prendre un léger répit, attendant ce qui se passera dans les prochains jours, aujourd’hui lundi les chiffres invitent à l’optimisme.