COVID-19 :

La lutte intense contre le coronavirus en Andalousie semble toucher à sa fin ou à sa stabilisation. Les données des derniers jours sont vraiment encourageantes. L’un des meilleurs a été enregistré aujourd’hui, dimanche 13 décembre, il y a eu 13 décès par coronavirus, le nombre le plus bas depuis le 1er novembre. Les progrès se poursuivent dans le contrôle de la pandémie dans une communauté autonome qui fait tous les sacrifices et restrictions possibles pour tenter d’améliorer les données qui commencent à leur être favorables.

1053 cas positifs de coronavirus sont ajoutés en Andalousie

L’Andalousie ajoute ce dimanche 13 décembre, un total de 1053 cas positifs pour le coronavirus, ce chiffre est 306 de moins que samedi, mais 52 il y a plus d’une semaine. Une danse de chiffres qui montre la dureté d’une deuxième vague qui a enregistré des chiffres pires que le pic de la pandémie en mars.

Le pays tout entier essaie d’en finir une fois pour toutes avec des infections et un virus qui ne s’arrête devant rien. ETCes 1053 positifs représentent aujourd’hui le troisième jour consécutif avec plus de 1000 cas, après 1359 samedi et 1162 vendredi. Il est vrai que l’Andalousie a connu quatre jours consécutifs en dessous du millier touché avec 544 jeudi, 366 mercredi, 434 mardi et 714 lundi.

Tout le territoire ne souffre pas également des effets du coronavirus. Córdoba mène les données de contagion quotidiennes avec 173, suivie de Séville avec 171, Cadix avec 157, Malaga avec 154, Jaén avec 135, Grenade avec 115, Huelva avec 101 et Almería avec 47. Au-dessus de 100 se trouvent toutes les provinces andalouses à l’exception d’Almería qui tombe en dessous de cinquante. C’est une bonne nouvelle pour un territoire qui traîne des mesures restrictives depuis des semaines. Grenade a été parmi les premiers à enregistrer une augmentation significative des cas qui ont conduit la Junta de Andalucía à appliquer des restrictions qui semblent porter leurs fruits.

L’Andalousie enregistre 13 décès en une seule journée du coronavirus

Malgré l’amélioration du nombre d’infections, l’Andalousie doit regretter la mort de 13 personnes atteintes de coronavirus. Ce chiffre est le plus bas depuis le 1er novembre. Avec ces données, il est possible de remonter dans le temps jusqu’à il y a quelques mois, lorsque 12 décès ont été enregistrés. Ce chiffre, même s’il est encore terrible qu’une seule personne ait perdu la vie des suites de cette maladie, ouvre la porte à l’espoir.

L’objectif de la Junta de Andalucía est d’enregistrer 0 dans ce chiffre. Que personne d’autre ne doit mourir, avec de moins en moins d’infections, cet objectif peut être de plus en plus proche d’être atteint. Ces décès n’ont pas touché l’ensemble du territoire de la même manière. Par province, Cadix a ajouté six morts, Jaén trois, Almería deux, Córdoba et Malaga un par province. Séville a été sauvée de cette liste de décès qui a été considérablement réduite ce dimanche 13 décembre.

Les personnes hospitalisées pour coronavirus diminuent en Andalousie pour la troisième journée consécutive

Le troisième chiffre qui diminue également considérablement est celui de la nombre d’hospitalisés pour coronavirus en Andalousie. Les hôpitaux andalous commencent à se vider de patients touchés par ce virus. Il y a 1329 patients atteints de coronavirus admis aujourd’hui, 89 de moins que la veille et 215 de moins que dimanche dernier, dont 301 sont en unité de soins intensifs (USI), trois de moins que samedi et 63 de moins qu’elle ne le fait. sept jours.

Ce nombre de patients présentant des complications du coronavirus est franchement encourageant. Le nombre de personnes souffrant du pire visage de ce virus diminue à haute vitesse. En quelques semaines, plus de 3 000 personnes hospitalisées ont été touchées, un nombre de personnes ayant besoin d’une assistance médicale supérieure à celle de la première vague. Parmi ceux-ci, la principale préoccupation était ceux qui avaient besoin de l’USI pour pouvoir guérir les effets graves que le virus avait produits dans leur corps.

Les trois chiffres qui font référence au l’évolution du coronavirus en Andalousie est positive. À commencer par un nombre inférieur d’infections, d’hospitalisations et de décès. Les sévères restrictions telles que le périmètre et la fermeture municipale qui ont été appliquées ces derniers jours ont porté leurs fruits. La réduction de la mobilité a été considérable et ce fait semble être le plus important pour arrêter la pandémie.

Les jours suivants sont essentiels pour déterminer l’avancée du coronavirus à travers le territoire andalou. Il sera possible de savoir si la bonne nouvelle en référence aux chiffres se poursuit ou, au contraire, de nouvelles mesures doivent être prises. Pour le moment, il semble que l’Andalousie soit sur la bonne voie et tous les efforts déployés fonctionnent.