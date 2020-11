COVID-19 :

L’Andalousie célèbre le plus bas nombre de positifs en 50 jours, bonne nouvelle qui ne vient pas seule, elle a également chuté de 140 patients hospitalisés. Des chiffres qui commencent à jouer en faveur de tous les Andalous. Dans ce combat de tous, des nouvelles de ce type méritent d’être célébrées. Après des semaines de restrictions, un certain nombre de points positifs commence à être atteint qui est similaire à celui de la première vague, à l’époque où il n’y avait pas autant d’obligations et oui, moins de positifs. Depuis août, alors que le territoire continue d’ajouter des positifs, aujourd’hui, enfin, les cas commencent à être soustraits, la ligne baisse pour toucher les 1 000 diagnostiqués par PCR.

Aujourd’hui mercredi 25 novembre le nombre de positifs au coronavirus par PCR en Andalousie tombe à 1205 cas des coronavirus confirmés par PCR et tests antigéniques, 996 de moins que la veille et de meilleures données quotidiennes depuis le 4 octobre dernier où 1138 ont été enregistrés. La voie semble la bonne dans ce combat constant contre un virus qui ne semble pas être facilement arrêté.

On voit l’incidence du coronavirus dans cette province, on va se rendre compte du changement de cap qui s’est produit ces dernières heures. Selon le nombre de positifs, la province de Malaga mène l’augmentation des infections avec 264 suivies de Cadix avec 205; Séville avec 192; Almería avec 172; Huelva avec 133; et Jaén avec 118. Ci-dessous la centaine de positifs quotidiens se trouvent Córdoba avec 68 et Grenade avec 53. La bonne nouvelle de cette liste est à Granda, la province qui a tellement inquiété la Junta de Andalucía qu’elle a appliqué des mesures extraordinaires. celui avec le moins d’infections en une seule journée.

Au contraire, Malaga revient pour mener les positifs avec des données qui ne sont pas tout à fait ce à quoi nous nous attendions, mais il semble qu’ils soient sur la bonne voie. Le nombre de positifs a chuté à un bon rythme, tandis que les mesures se durcissent pour pouvoir atteindre Noël, dans un mois, avec toutes les garanties possibles d’une fête de famille en toute sécurité. Le périmètre et la fermeture municipale génèrent certains conflits, notamment aux portes d’un pont qui sera plus accueillant que jamais, décembre, du moins pendant les premières semaines ils peuvent maintenir ces restrictions, en attendant que la bonne nouvelle se confirme en tout qui fait référence au nombre d’infections.

A ce nombre de positifs dans le coronavirus, il faut ajouter une autre variable, le nombre de décès. En un seul jour ont enregistré 64 décès, une baisse significative, après 94 mardi, 37 lundi, 18 dimanche, 50 samedi, 55 vendredi, 49 jeudi et 72 mercredi. Par province, Malaga est également en première ligne des personnes tuées par coronavirus avec 20, suivie de Grenade avec douze et Séville avec onze. En dessous des dix se trouvent Córdoba avec neuf, Jaén avec cinq, Cádiz et Almería avec trois et Huelva avec un.

En plus de la diminution des positifs et des décès, il existe une troisième donnée encourageante, qui se réfère aux hospitalisations dues au coronavirus. Les patients qui ont eu des complications de leurs maladies ajoutées au virus ou qui ont directement vu le pire visage de cette maladie qui affecte les personnes âgées de manière fulminante. Les hôpitaux andalous réduisent de 140 le nombre d’hospitalisés par coronavirus et atteint 2687. Pour la première fois, le pic maximal de patients hospitalisés en mars (2 708) est tombé après 22 jours au-dessus de ce seuil.

La diminution du nombre de patients hospitalisés est aggravée par la diminution du nombre de personnes admis dans une unité de soins intensifs (USI) jusqu’à 483, cinq de moins. Bonne nouvelle qui élimine une grande partie de la pression hospitalière causée par ce virus. Le blocus des hôpitaux ou la peur de s’y rendre avant que le virus ne commence à se dissiper. Les lits sont vidés des patients atteints de coronavirus et c’est le premier pas vers la nouvelle normalité que nous voulons atteindre ces jours-ci.

Ces trois variables pour la première fois en moins de nombre que la veille, les positifs, décédés et admis dans des chiffres pleins d’espoir donnent un peu de répit à l’Andalousie. Cette communauté autonome a connu la pire deuxième vague qui puisse être attendue, malgré les mesures édictées avec des chiffres particulièrement élevés qui peuvent déterminer que la fin d’un cycle négatif approche. On atteint des chiffres qui reflètent clairement l’effort de chacun, le virus est de moins en moins présent ou du moins cela semble l’être avec des données comme celles d’aujourd’hui. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais il semble que cette fois, l’effort collectif porte ses fruits.