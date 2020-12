COVID-19 :

L’Andalousie n’avait pas obtenu un certain nombre de positifs détectés en une seule journée depuis des mois si bas. Depuis le 14 septembre, il n’a pas abandonné sur 714 cas. Un disque qui n’a rien à voir avec les jours passés. De cette manière, le bon sens des mesures restrictives qui ont commencé à être appliquées pour réduire au maximum la mobilité se confirme. La seule façon de vaincre le virus est d’éviter tout contact avec des personnes extérieures au noyau familial. Il n’y a pas de mesures de protection pour éviter la contagion, comme le montrent les chiffres des deux derniers mois. Le périmètre et la fermeture municipale ont été déterminants pour obtenir une diminution notable des positifs. L’Andalousie est enfin sur la bonne voie.

Les positifs de coronavirus diminuent à 714 cas

L’Andalousie a enregistré un total de 714 cas le 7 décembre, le chiffre le plus bas depuis le 14 septembre où 645 positifs ont été enregistrés. Par la suite, l’augmentation du nombre d’infections a été plus élevée que lors du pic de la pandémie en mars. Malgré les mesures de sécurité décrétées il y a à peine quelques semaines, en attendant leur effet réel sur la population, au lieu de réduire les infections, il est passé à des chiffres sans précédent.

Dans cette deuxième vague, le taux d’infections a été nettement plus élevé que lors de la première. Avec l’utilisation d’un masque et de gels obligatoires pour l’ensemble de la population, les résultats ont été pires. L’Espagne est le pays qui utilise cette mesure depuis le plus longtemps et qui affiche les pires chiffres. La seule façon d’arrêter le virus a été de réduire la mobilité, en essayant d’appliquer un couvre-feu qui évite les déplacements.

Protéger les populations les plus vulnérables est l’objectif de la Junta de Andalucía, les empêchant de descendre dans la rue, il a réussi. Par province, les résultats de ces mesures commencent à être encore plus visibles, Cádiz mène à nouveau ce jour le nombre quotidien d’infections avec 194, suivie de Séville avec 137 et Malaga avec 104. En dessous de la centaine se trouvent: Almería avec 92, Córdoba avec 62, Jaén avec 51, Huelva avec 42 et Grenade avec 31. La baisse à Grenade est plus que remarquable après avoir été à la pointe des infections pendant des semaines.

L’Andalousie ajoute 22 décès en une seule journée, le chiffre le plus bas de toute la semaine

Un deuxième point à noter dans les données de cette journée est la diminution significative du nombre de décès. Au total, 22 personnes ont perdu la bataille contre un virus arrivé dans cette deuxième vague avec beaucoup plus de force que la première. C’est à peu près le même chiffre qu’hier dimanche, le plus bas de la semaine dernière, après la mort de 30 personnes samedi, vendredi 40, jeudi 69, mercredi 87, mardi 80 et dernier lundi 26.

Ces données doivent être aussi faibles que possible, la bonne nouvelle est que dans certaines provinces andalouses, ils ont réussi à ne pas enregistrer de défunt. Grenade est la province qui compte le plus de décès avec dix, suivie de Séville avec six, Almería et Cadix avec deux, et Cordoue et Malaga avec une mort chacune. Huelva et Jaén n’ont pas compté les morts, marquant la voie pour le reste du territoire.

La baisse des patients hospitalisés pour coronavirus en Andalousie se poursuit

La troisième information qui invite à l’optimisme est que fait référence au nombre d’hospitalisés qui ont été enregistrés dans cette communauté autonome. L’Andalousie a amorcé une baisse significative du nombre de patients admis avec ce virus. Les patients admis dans les hôpitaux pour coronavirus sont réduits ce lundi pour la sixième journée consécutive avec douze de moins en 24 heures, à un total de 1532, dont 353 en unité de soins intensifs (USI), onze de moins que la journée précédent.

Compte tenu du fait qu’il y a eu plus d’admissions ces derniers jours que pendant le pic de mars, c’est une très bonne nouvelle pour les Andalous. En plus de moins d’infections, les gens ont également considérablement diminué qui subissent les conséquences du pire visage de ce coronavirus. Heureusement, de moins en moins de personnes souffrent des conséquences de cette maladie. La plupart peuvent le faire passer pour asymptomatique ou ne rien savoir, juste une PCR positive et rien d’autre.

Les restrictions seront examinées dans quelques jours avec l’espoir qu’ils seront moins durs pendant les jours précédant Noël. La restauration et le commerce ont besoin de l’aide de tous, tout comme le tourisme, durement touché par cette crise sans précédent. L’Andalousie est sur la bonne voie, dans cette tentative de mettre fin à un virus qui a causé des milliers de morts et qui est en passe d’une troisième vague dans certaines régions d’Espagne.