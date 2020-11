COVID-19 :

La montée des positifs pour le coronavirus ne s’arrête pas, L’Andalousie reflète une fois de plus des chiffres jamais vus auparavant. La première vague a été réglée avec note, mais cette seconde est sur le chemin du désastre, cette communauté a suivi les mesures d’autres, comme la Catalogne, qui continue de monter de manière incontrôlable. Cette façon de prévenir le coronavirus semble ne pas donner les résultats escomptés et aujourd’hui les points positifs augmentent à nouveau de 4627 au total. La plus inquiétante de ces nouvelles infections est le record de décès, un total de 60 décès devient le chiffre le plus élevé de cette deuxième vague.

Record de décès dans cette deuxième vague 60 décès et 4627 nouveaux positifs

Les chiffres ne jouent pas en faveur des Andalous, quelque chose ne fonctionne pas comme il se doit. Les positifs au coronavirus s’élèvent à 4627 un chiffre qui commence déjà à être trop habituel dans cette deuxième vague. Ce nombre est nettement supérieur aux 3 770 d’hier mais inférieur aux 5 104 de vendredi de la semaine dernière.

De tous ces points positifs, Séville se répète comme la province avec le plus de cas quotidiens confirmés par PCR et test d’antigène, ajout de 1200 en 24, suivie de Grenade avec 1 123, Córdoba avec 515, Malaga avec 511, Cadix avec 393, Jaén avec 386, Almería avec 257 et Huelva avec 242. Le virus ne touche pas toutes les provinces de la même manière, bien que la hausse de Certains d’entre eux, Grenade continue d’être dans les premiers endroits des infectés, malgré les mesures décrétées.

Le pire de ces chiffres revient au défunt. Les plus faibles qui ont reçu le coup dur du coronavirus à la première personne, 60 personnes sont décédées en Andalousie. C’est le plus grand nombre de décès dus au virus, il survient après quelques jours où les chiffres sont très élevés en termes de décès. Mercredi, 52 décès seront enregistrés, un chiffre dépassé seulement dans la deuxième vague par les 54 décès atteints les 27 et 31 octobre.

Il ne faut regretter aucun décès dû au coronavirus ou du moins c’est l’objectif de la Junta de Andalucía qui tente de toutes ses forces de lutter contre la pandémie. De nombreux facteurs ne sont pas encore connus, mais l’espoir ne doit pas être perdu. Le pic peut arriver et la courbe commence à descendre. Le nombre maximal d’infections semble avoir atteint son apogée.

Pour garantir la prise en charge correcte des Andalous, la Junta de Andalucía a aménagé plus de lits dans les hôpitaux et les USI. Mieux vaut prévenir que guérir et en ces temps, il est essentiel de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir résister au virus. Le coronavirus arrive avec une grande force dans cette deuxième vague, mais les mesures et le couvre-feu devraient donner leurs résultats prochainement. Le combat continue et l’Andalousie ne s’arrête pas, elle agit avec force pour améliorer des chiffres qui ne sont pas entièrement favorables pendant ces jours.