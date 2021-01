COVID-19 :

Les cas de coronavirus enregistrés en Andalousie En une seule journée, ils sont en passe d’atteindre des chiffres records, en 24 heures ils ont atteint près de 6 700 points positifs. Cette communauté autonome est en route vers la troisième vague, comme le reste du pays. L’augmentation considérable des cas génère de nouvelles restrictions qui tenteront d’arrêter cette progression négative. Aujourd’hui, c’est le deuxième chiffre le plus élevé de toute la pandémie, le risque de contagion a considérablement augmenté ces derniers jours en Andalousie.

6664 cas de coronavirus, le deuxième nombre le plus élevé de toute la pandémie

Ces près de 6700 cas détectés En une seule journée, il n’a été dépassé que par 6 882 infections mercredi. En route vers 7 000 points positifs, l’Andalousie connaît cette troisième vague avec de nouvelles restrictions en vue. Malgré les efforts de tous les Andalous, réussir à arrêter le virus a été impossible. Comme dans le reste du pays, des chiffres records ont été atteints ces derniers jours.

Par provinces, Malaga mène à nouveau la contagion et pour le troisième jour consécutif, il en ajoute plus d’un millier, avec 1 339, suivi de Cadix avec 1 235 et Séville avec 1 216. Ci-dessous un millier de positifs sont Grenade avec 649, Almería avec 601, Jaén avec 498 et Huelva avec 496. Trois des provinces ont plus de 1000 cas, Malaga reste plus de 1500 étant l’un des territoires avec le plus de danger de contagion.

L’Andalousie a augmenté son taux d’incidence des cas de coronavirus pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours jusqu’à 463,9, un chiffre supérieur de 58,8 points au 405,1 de jeudi et 260 points supérieur au taux de 203,5 de vendredi dernier. Le risque est très élevé, mais il est toujours plus faible que dans d’autres communautés autonomes comme la Catalogne. Les mesures ont été appliquées pendant plus de semaines avec des résultats moins que favorables.

43 morts et la route à 2,00 hospitalisés en Andalousie

Les deux indicateurs de cette pandémie qui montrer un cours défavorable sont les morts et les hospitalisés. Les pires chômeurs de ce virus totalement imprévisible, ses effets ne sont pas prévisibles, il y a des gens qui passent par la maladie sans le savoir et d’autres doivent être hospitalisés.

Ces 43 décès sont le pire visage de cette troisième vague que le nombre de personnes qui ont perdu la bataille contre le coronavirus continue d’augmenter. Par province, Grenade est celle qui enregistre le plus avec 17, suivie de Cadix et Malaga avec huit, Jaén avec quatre, Cordoue avec trois, Séville avec deux et Almería avec un. A Huelva, personne n’est mort ce jour-là. Il est vrai que Grenade ne fait pas partie des provinces les plus positives, avec une incidence plus faible, le virus peut causer plus de décès.

La pression hospitalière augmente à un rythme vertigineux, ajoutant 100 admis avec un coronavirus par jour. Ce vendredi 15 janvier, les patients porteurs de ce virus totalisent leur treizième jour consécutif de montée à 1916, 125 de plus que la veille et 722 de plus qu’il y a une semaine, dont 308 en unité de soins intensifs (USI), 22 de plus que jeudi et 81 il y a plus de sept jours.

Les chiffres ne sont pas favorables dans un système de santé qui fait tout son possible pour lutter contre un virus que personne ne peut arrêter. Les près de 2 000 lits occupés par ces patients sont loin d’être le pic de la deuxième vague, il faudrait ajouter 1 000 personnes supplémentaires pour le surpasser. Compte tenu du fait que la deuxième vague a été pire que la première, cette troisième peut finir par générer un résultat pire que prévu.

Les 8000 lits du système de santé andalou sont prêts à aider les patients avec ou sans coronavirus qui ont besoin de soins. La grande bataille contre cette maladie finira par se dérouler dans les hôpitaux, l’endroit qui voit le danger en face et qui prend le pire de cette pandémie. Avec des patients arrivant par douzaine et en route pour la première année complète sans repos, la peur de cette troisième vague est totale.

La Junta de Andalucía n’a pas hésité comme d’autres communautés autonomes à appliquer les restrictions nécessaires pour arrêter l’avancée d’un virus qui se propage dans toute l’Europe. Le vaccin est le dernier espoir pour mettre fin à ce cauchemar. La vaccination progresse à un bon rythme dans cette communauté autonome qui donne l’exemple sur la manière de s’organiser pour protéger les plus vulnérables. Les résidences et le personnel de santé seront les premiers à être vaccinés, la priorité est de maintenir en parfait état les personnes les plus touchées par ce virus, les plus de 65 ans. Tous les efforts et toutes les ressources sont dirigés pour arrêter l’avancée de cette vague d’infections qui ne cesse d’augmenter.