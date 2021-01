COVID-19 :

L’Espagne étant à risque extrême, près de 500 cas pour 100000 habitants, et un record quotidien de 16033 infectés au cours des dernières heures, le gouvernement refuse de reprendre le contrôle de la pandémie et délègue toutes les décisions aux communautés autonomes. à prendre. Ils appellent cela la co-gouvernance même si, en réalité, c’est une paripe qui selon le ministre Carolina Darias “Il a eu un résultat très satisfaisant.” Elle défend que sa fonction se réduit à “coordonner les mesures sanitaires que les Communautés autonomes doivent alors mettre en œuvre”.

Et c’est que ce mercredi, au Conseil Interterritorial de la Santé, l’Andalousie et Murcie ont demandé à l’Exécutif qu’un nouveau décret d’état d’alerte soit approuvé pour pouvoir resserrer les restrictions. L’actuel, valable six mois, il y a des choses qui ne les permettent pas, comme les confinements. Sur la base de cette co-gouvernance, Moncloa prend note mais ignore la demande des deux communautés, entre les mains du PP.

Bien que ni l’Andalousie ni la Múrcia n’aient voulu parler directement de la détention à domicile, mot tabou à la fois dans ces réunions du Conseil interterritorial du système national de santé et au Palacio de La Moncloa, autre autonomie populaire, Castilla y León, ils le demandent ouvertement. Le gouvernement castillan-León, aux mains du PP et de Ciudadanos, partage l’opinion de la plupart des experts selon laquelle la chose la plus prudente à faire est de décréter la fermeture d’une nouvelle maison.

Mais malgré toutes ces décisions, le ministre de la Santé, Salvador Illa, qui est déjà plus candidat en Catalogne que responsable de la lutte contre la pandémie, n’a pas l’intention de répondre aux demandes de ces communautés. Illa exige qu’ils agissent «selon le plan que nous avons convenu» en adoptant «des mesures chirurgicales et proportionnées». Il estime que la recette “qui nous a permis de surmonter la deuxième vague” est la stratégie à suivre.

Et est-ce qu’une fois de plus, même s’il n’a encore jamais vaincu complètement le virus, le candidat ministre insiste sur le fait que “nous devons agir en fonction de la façon dont nous avons fait pour lutter avec succès contre la deuxième vague”. Sans donner de détails sur les mesures qui auraient permis de vaincre la pandémie pendant cette période, parmi lesquelles les zones critiques de base de Madrid, le ministre de la Santé laisse aux communautés autonomes le soin de donner le détail de leurs nouvelles restrictions.

La ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Carolina Darias, pour sa part, assure que “de cette pandémie nous apprenons beaucoup de choses, notamment la force de la valeur du public”. En ce sens, il appelle toutes les forces politiques et les citoyens à maintenir et renforcer le système de santé publique espagnol, au risque du stress causé par la saturation que les nouvelles hospitalisations provoquent chez les professionnels.

Dans les dernières heures, le gouvernement de la Junta de Andalucía, présidé par le populaire Juan Manuel Moreno Bonilla, a déjà avancé qu’à partir de ce vendredi, ils resserreraient les restrictions dans toute la communauté. Selon des sources de l’exécutif andalou, consultées par ce journal, le périmètre de fermeture de l’autonomie sera étendu, ce qui pourrait également être reproduit à plus petite échelle à des fermetures municipales ou provinciales. La restauration et le commerce seront également affectés.

Murcie, pour sa part, a décidé d’interdire à partir de ce jeudi les rassemblements familiaux, sociaux et récréatifs entre personnes qui ne vivent pas ensemble, afin que seules les rencontres entre ceux qui appartiennent au même noyau familial soient autorisées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. .

D’autres communautés, telles que la Galice, La Rioja, la Navarre, la Cantabrie et l’Estrémadure ont annoncé ce mercredi de nouvelles restrictions qui incluent l’avancement du couvre-feu et les heures de fermeture de l’hôtellerie, entre autres mesures.

Les Asturies avanceront la fermeture de l’hôtellerie à huit heures de l’après-midi à partir de jeudi. Ce jour-là, la restriction à la mobilité nocturne sera également étendue de dix à six heures du matin. Le conseil de Grado fermera également tout en maintenant la fermeture du périmètre de la communauté autonome.

La Cantabrie, pour sa part, a décidé de fermer ses centres commerciaux le week-end et les jours fériés et de réduire la capacité des établissements et des espaces culturels et de travail. Il maintient le couvre-feu entre dix et six et un maximum de six personnes peuvent se rencontrer.

L’Estrémadure a décidé d’isoler toutes ses communes sur le périmètre à partir de minuit ce jeudi. Il fermera également l’hôtellerie et le commerce non essentiel dans toutes les villes de plus de 5 000 habitants. Le couvre-feu est compris entre dix et six, avec des réunions d’un maximum de six personnes.

En Galice, il est décidé de fermer les sept plus grandes villes de Galice. Le couvre-feu fixé à dix est avancé, obligeant les magasins à fermer une demi-heure plus tôt. Le nombre maximum de personnes dans les réunions est réduit à quatre et à Santiago, La Corogne et Ourense, l’hôtellerie doit fermer à six heures de l’après-midi.

À La Rioja, où les cas augmentent de façon exponentielle, le gouvernement de la région a décidé de fermer Logroño à partir de minuit ce samedi. Il interdit également les mouvements non essentiels à partir de cinq heures de l’après-midi dans toute la communauté autonome. Maintien du couvre-feu à dix heures du soir, des réunions avec un maximum de quatre personnes et la fermeture du périmètre jusqu’à fin janvier.