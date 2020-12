COVID-19 :

La Junta de Andalucía a exhorté le gouvernement de Sánchez à agir et à “faire son travail” en contactant les gouvernements de Gibraltar et du Royaume-Uni en ce qui concerne la nouvelle souche de Covid développée dans les îles britanniques et qui pourrait déjà avoir un premier cas dans la colonie, selon les médias anglais.

Le vice-président de la Junta de Andalucía et ministre du Tourisme, de la Régénération, de la Justice et de l’Administration locale, Juan Marín, a déclaré ce lundi que << nous espérons que le gouvernement espagnol s'acquittera de son devoir, prendra contact avec le gouvernement de Gibraltar et, Si cette situation se confirme, les informations nous sont transmises».

«Jusqu’à présent, nous n’avons aucune confirmation officielle que cela s’est produit. Dans tous les cas, ce que le gouvernement espagnol devrait faire est de contacter le gouvernement du Royaume-Uni pour vraiment savoir si cette contagion peut être confirmée et pour avertir les autorités sanitaires andalouses de cette situation»A exigé Marín dans des déclarations aux journalistes à Séville.

Le conseiller du gouvernement régional a ajouté que, sans aucun doute, nous sommes confrontés à une «situation complètement nouvelle»Ce qui a été abordé ce lundi au Conseil du gouvernement andalou, où le ministre de la Santé et de la Famille, Jesús Aguirre, a transféré que, apparemment, cette nouvelle souche est transmise “plus vite” que la précédente, mais sans entraîner plus de gravité pour les personnes infectées.

Également, Marín voulait mettre en évidence les nombreux Espagnols qui travaillent à Gibraltar et vice versa, il faudrait donc se demander si elles devraient être Tests PCR et tests antigéniques afin que tout cas positif susceptible d’être infecté par cette nouvelle souche puisse être contrôlé.

Se référant à suspension à partir de demain mardi de l’arrivée des vols vers l’Espagne en provenance du Royaume-Uni, le vice-président du conseil a indiqué que c’était “raisonnable” face à une situation inconnue à nouveau comme celle qui se déroule. Il a rappelé qu’aujourd’hui il y avait 38 vols réguliers reliant l’Andalousie et le Royaume-Uni et qu’à partir de demain le flux de passagers augmentait encore davantage.