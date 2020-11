COVID-19 :

La Junta de Andalucía, après une réunion avec son comité d’experts présidé par le chef du gouvernement régional, Juanma Moreno, a décidé de maintenir la fermeture du périmètre de l’Andalousie jusqu’au lundi 23 novembre, soit deux semaines de plus. En revanche, il sera prolongé d’un jour de plus, c’est-à-dire dans la journée de ce lundi, les mesures qui ont été approuvées la semaine dernière. Il convient de noter, parmi les mesures fermeture de toutes les activités non essentielles à Grenade à partir de mardi prochain.

De minuit du lundi au mardi, L’Andalousie décrète la fermeture de toutes les communes d’Andalousie. Absolument tout. Vous ne pouvez donc les entrer ou les quitter que pour un motif valable.

D’autre part, le soi-disant le couvre-feu est tôt à dix heures du soir, et se développe jusqu’à sept heures du matin. Avec ce qui est augmenté une heure d’avance et une autre derrière.

En outre, les collèges et instituts resteront ouverts dans toute la communauté, mais dans les universités, les cours seront en ligne. Autrement dit, en ligne. À partir de mardi, Toute activité non essentielle doit fermer à six heures de l’après-midi dans toute l’Andalousie. Bien que les limitations à Grenade soient beaucoup plus exigeantes, car le fermeture de toutes les activités non essentielles à Grenade à partir de mardi prochain.

La Junta de Andalucía prépare également un Plan de sauvetage pour toutes les personnes concernées par ces mesures.

Chute de pression

Les hôpitaux andalous ont à nouveau enregistré ce dimanche 8 novembre, un deuxième jour de baisse de leur pression sanitaire, avec 46 patients admis pour coronavirus Covid-19 de moins en 24 heures. De cette façon, la communauté réduit le nombre de 3 151, dont 455 sont en unité de soins intensifs (USI), 33 de plus que la veille et 17 de plus que ceux inscrits au pic maximum du 30 mars dernier.

Ces données figurent dans un graphique publié sur les réseaux sociaux par le Junta de Andalucía, qui reflète l’évolution quotidienne des admissions à l’hôpital pour Covid-19 dans la communauté autonome.

https://twitter.com/AndaluciaJunta/status/1325424877235539968

Six jours après avoir passé le record maximum de 2708 hospitalisés A partir de fin mars et après des semaines d’augmentation du chiffre quotidien, ce dimanche, les patients hospitalisés ont reculé pour le deuxième jour consécutif après avoir diminué de 29 samedi et augmenté dans le reste de la journée: 28 de plus vendredi, 77 jeudi, 185 le mercredi, 172 le mardi et 153 le lundi. Les 3 151 hospitalisés inscrits ce dimanche sont 540 de plus que les 2 611 inscrits il y a sept jours.

De même, le nombre de patients en USI connaît sa vingt et unième hausse consécutive avec 33 autres après l’augmentation de 16 samedi, de quatre vendredi, -la plus petite augmentation de la semaine dernière-, de 14 jeudi, de huit mercredi, de 19 mardi et de 22 lundi .

Les 455 patients en soins intensifs recensés ce jour sont 96 de plus que les 359 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine et les 438 comptés le 30 mars dans le pic maximal de la pandémie dans la première vague ont été dépassés chez 17 patients.