COVID-19 :

Bien que le ministère de la Santé ait annoncé un plan pour Noël, dans lequel le mot “ami proche” a été mis en avant pour permettre la présence d’amis et de personnes ayant un lien affectif dans les réunions, chaque communauté autonome a fait une adaptation à votre situation particulière. Oui dans le cas de l’Andalousie, ni les parents ni les amis ne pourront voyager pour participer à ces déjeuners et dîners.

La Junta de Andalucía, avec le président Juanma Moreno à la barre, a décidé que les voyages n’ont lieu que pour le “regroupement familial” au sein même de la communauté autonome pendant les vacances de Noël. Jeudi prochain, 10 décembre, le plan conçu pour les Andalous sera rendu public, avec les dates et mesures exactes.

«Nous ne partageons pas le concept des amis proches du ministre Illa. Nous n’approuverons que le regroupement familial », a annoncé hier Jesus Aguirre (PP), ministre de la Santé et de la Famille., lors d’une conférence de presse qui a eu lieu à Cordoue. Et pour préciser également le nombre de groupes familiaux, il existe déjà un rapport commandé pour analyse, bien qu’il ait également confirmé que Il y avait déjà un consensus au sein du Conseil interterritorial sur le fait que ce sera «un maximum de dix personnes».

Un terme «excessivement ambigu» et «une passoire»

Dans le cas andalou, sans aucun doute, les explications fournies par Salvador Illa, Ministre de la Santé, et Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, ont résolu quelques doutes et suscité la controverse.

Pour Juanma Moreno, c’est un terme “excessivement ambigu” qui peut devenir “un drain de conséquences imprévisibles dans la propagation de la pandémie”. Compte tenu de ces considérations, le président a confirmé dans un acte à Chiclana de la Frontera qu’il serait défini «scrupuleusement» qui était proche, ou même le terme serait supprimé.

Le Conseil a déjà annoncé qu’il allait «peaufiner» les recommandations faite par Health, et le résultat sera spécifié dans un ordre, dans lequel Il sera spécifiquement indiqué qui peut voyager en Andalousie depuis une autre communauté, puisque les fermetures de périmètre seront également achevées.

Les mesures conçues pour Noël en Andalousie

L’une des décisions à annoncer est de prolonger le couvre-feu jusqu’à 1 h 30 les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier. Les horaires des commerces et des hôtels seront allongés et une tentative sera faite de se précipiter jusqu’au bout pour permettre la mobilité.

«La volonté du gouvernement andalou est de prolonger ces heures autant que possible, mais avec une grande sérénité, avec un grand équilibre, avec beaucoup de tête et, bien sûr, en tenant compte des propositions du comité d’experts », a expliqué Moreno.

Donc, Il est prévu de prolonger de 48 ou 72 heures l’ensemble des restrictions en vigueur, composé d’un fermeture de l’activité commerciale à 18h00 dans toute la communauté et couvre-feu de 22h00 à 7h00. Ils continueraient jusqu’à minuit le samedi 12 décembre.