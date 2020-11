COVID-19 :

Restrictions de temps et de mobilité adoptées par la Junta de Andalucía pour freiner l’impact du coronavirus dans la communauté commence à donner des résultats: le taux d’incidence a été réduit de 40,8 points la semaine dernière.

Ces chiffres reflètent la amélioration légère mais progressive dans la région, qui malgré l’enregistrement ce vendredi de la plus forte hausse quotidienne de positifs de la semaine -3673 cas-, ajoute déjà trois jours consécutifs réduisant le nombre d’hospitalisés.

Selon une analyse réalisée par Europa Press des données enregistrées par le ministère de la Santé entre le 13 et le 20 novembre, L’Andalousie enregistre ce vendredi un taux de 504,4 cas pour 100000 habitants au cours des deux dernières semaines contre 545,2 il y a une semaine. La moyenne nationale continue d’être inférieure, avec un taux de 436,2 positifs.

Seuls Cadix et Almería montent

Les quatre provinces avec le taux d’infection le plus élevé, Grenade, Jaén, Séville et Cordoue, sont les seules avec Malaga à avoir réduit leur niveau d’incidence dans la période analysée. Le reste, Cadix et Almería ont augmenté leur taux la semaine dernière et Huelva est resté exactement le même taux il y a sept jours, dans les trois cas inférieur à la moyenne andalouse. Seules Grenade, Jaén, Séville et Huelva continuent de dépasser 500 cas en 14 jours pour 100 000 habitants que Santé classe comme «à très haut risque».

Donc, Grenade a réduit son niveau d’incidence la semaine dernière de 176,6 points, passant d’un taux de 1041,2 le 13 à un autre de 864,6 ce vendredi; Jaen Il l’a fait de 114,9 points, d’un taux de 809,3 à un autre de 694,1; Cordoue l’a abaissé de 113,7 points, passant d’un taux de 562,2 à un autre de 448,5; Séville l’a diminué de 65,3 points, passant d’un taux de 572,5 à un autre de 507,2; Oui Malaga l’a réduit de 3,7 points, passant d’un taux de 304,5 à un autre de 300,8.

Au contraire, Cadix enregistre la plus forte augmentation du niveau d’incidence au cours des sept derniers jours, dont le taux a augmenté de 79,2 points, passant de 401,4 le 13 au 480,6 ce vendredi, alors que Almeria a augmenté de 20,9 points d’un taux de 421,8 à un autre de 442,7. Pour sa part, la province de Huelva ce vendredi enregistre le même rythme qu’il y a une semaine, 505,1 cas pour 100 000 habitants en 14 jours.