COVID-19 :

Andalousie veut éviter à tout prix le confinement à domicile, ce qui, aujourd’hui, est le “dernière option”. Cependant, le propre Président du conseil, Juanma Moreno, a admis ce mardi l’éventuelle fermeture de certaines activités économiques.

Dans les déclarations à Antenne 3Moreno a déclaré que, “pour l’instant”, le gouvernement andalou n’envisage pas de demander un confinement à domicile, comme d’autres communautés l’ont déjà fait, et a indiqué qu’ils seront très conscients de l’évolution de la pandémie au cours de cette semaine et jusqu’au lendemain 8, puisque le lendemain se termine le durée de validité des mesures actuelles approuvées par le Conseil dans le cadre de l’état d’alerte décrété en Espagne.

En fonction de l’évolution de la pandémie tout au long de cette semaine, comme il l’a ajouté, avec l’avis du comité technico-scientifique, il sera décidé s’il faut poursuivre les mesures actuelles ou si d’autres mesures doivent être adoptées. “Plus restrictif”, comme la fermeture de l’activité économique à des heures plus tôt.

Moreno a montré qu’il craignait que la situation «s’aggrave de plus en plus rapidement et que nous vivons des situations de stress certain dans certaines provinces». Cela a eu pour effet que, malgré les mesures sévères adoptées, qui signifient également limiter la mobilité des citoyens, l’évolution de la pandémie n’est pas bonne dans des provinces comme Grenade ou Jaén.

Le président a insisté sur le fait que le “dernier recours” ce serait le confinement à domicile, compte tenu des conséquences sociales et économiques que cela a, mais s’il faut le prendre pour sauver des vies, «il faudra le prendre». Il a souligné que, sans aucun doute, il doit y avoir un “juste équilibre” entre la préservation de la santé de la population et le maintien de l’activité économique, ce qui nécessite “Beaucoup d’audace et d’intelligence.”

“Nous allons réserver cette semaine, jusqu’au 8 novembre, date à laquelle les premières mesures baissent, et, probablement, nous prendrons des mesures encore plus restrictives”, a déclaré le président du conseil.

De même, Juanma Moreno a jugé “incompréhensible” que le gouvernement central ait porté devant le Congrès des députés un décret d’un état d’alerte pour une période aussi longue, sans avoir prévu le “scénario le plus dur”, comme la détention à domicile.

Vous avez indiqué que vous avez sans aucun doute “Planification manquante” de la part de l’Exécutif national et a souligné que les communautés n’ont plus la capacité de décider d’un confinement à domicile de la population.

“Un État doit travailler avec n’importe quel scénario possible et, en fonction des circonstances, prendre des décisions aussi difficiles qu’elles soient”, a-t-il déclaré.