COVID-19 :

La Junta de Andalucía a annoncé ce vendredi qu’elle étend les restrictions actuelles dans la communauté pour réduire l’incidence du coronavirus jusqu’au samedi prochain 12 décembre, soit 48 heures de plus que la date initialement fixée.

Les limitations de temps et de mobilité en vigueur seront revues lors de la réunion du comité d’experts prévue jeudi prochain 10, et dont les nouvelles mesures sortiront pour la saison de Noël, qui devrait permettre aux magasins et aux hôtels de rendre leurs heures de fermeture plus flexibles.

Tel que publié dans le Journal officiel de la Junta de Andalucía (BOJA) Et après la réunion du comité d’experts du 22 novembre, les mesures anticovides actuellement en vigueur dans la région ont été programmées de 00h00 le 24 novembre à 00h00 le 10 décembre.

Lorsque la réunion du comité d’experts est fixée au jeudi 10, Les restrictions actuelles seront prolongées de 48 heures, de sorte que le délai précis requis pour le traitement et la publication officielle des nouvelles mesures soit disponible. à adopter, selon des sources du conseil d’administration ont informé Europa Press.

Le conseil est «positif»

Comme on s’en souviendra, les restrictions actuelles – il y a des semaines prolongées – se réfèrent à la le confinement de toutes les municipalités de la communauté, la fermeture de toutes les activités non essentielles à partir de 18h00 et le couvre-feu est valide de 22h00 à 7h00. d’arrêter l’avancée de la pandémie de coronavirus dans la communauté, alors qu’à la réunion du comité d’experts du 22 il a été décidé d’assouplir les horaires des bars et restaurants pour permettre leur ouverture jusqu’à 21h30 exclusivement pour la prise des commandes, l’ouverture du Magasins de jouets jusqu’à 20h00 et ceux de produits pour animaux de compagnie et animaux de compagnie jusqu’à 21h30..

La réunion du comité d’experts du jeudi 10 est prévue dans l’après-midi et le directeur général comparaîtra devant les médias en fin de journée pour rendre compte des décisions prises. Les dernières réunions du comité ont eu lieu le dimanche matin.

La présidente du conseil, Juanma Moreno, a renvoyé ce vendredi à la prochaine réunion du comité d’experts, confiant que si l’évolution “positive” de ces derniers jours sur l’incidence de la pandémie dans la communauté se poursuit, les heures d’ouverture des entreprises de l’hôtellerie et de la restauration pourront être prolongées. le commerce, avant tout, avant les prochaines vacances de Noël.

Il a indiqué que la volonté du Conseil est «prolonger ces heures autant que possible, mais cela doit être fait avec une grande sérénité, avec beaucoup d’équilibre et avec beaucoup de tête et, bien sûr, en tenant compte des propositions faites par le comité d’experts ».

«Vu l’évolution des données, qui a été très positive depuis les dernières décisions prises par le gouvernement andalou, j’ai tendance à être positive, mais je ne veux pas jeter les cloches en fuite », comme l’a indiqué le président, qui a souligné que les décisions doivent être très réfléchies, prudentes et équilibrées.