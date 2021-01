COVID-19 :

Un rapport de Unicaja place l’Andalousie avec une croissance allant jusqu’à près de 7% en 2021, et avec une récupération de emploi qui pourrait atteindre le 2%. Des chiffres encourageants qui placeraient la communauté comme l’une des plus fortes face à la crise des coronavirus.

Il PIB de l’Andalousie il pourra croître en 2021 entre 4,1% et 6,7%, tandis que l’emploi pourrait augmenter en moyenne de l’année entre 0,6% et 2,0%. Le taux de chômage se situerait à 24,4%, même s’il pourrait atteindre 25,4% dans un scénario moins favorable, selon le numéro 103 du rapport trimestriel ‘Prévisions économiques pour l’Andalousie’ d’Unicaja Banco, qui, comme dans les éditions précédentes, a été préparée par Analistas Económica de Andalucía.

D’après ce document, les estimations faites par le Groupe Unicaja Bank soulignent qu’en 2020, le Produit intérieur brut (PIB) de l’Andalousie il aurait pu enregistrer une baisse comprise entre 11,7%, dans le scénario le plus favorable, et 12,2%, dans le moins favorable.

Une réduction de l’emploi de plus de 4% est attendue en moyenne sur l’année, avec un taux de chômage compris entre 23,3% et 23,7%, tel que rapporté par l’institution financière au travers d’une note.

Ce rapport est divisé en trois sections: environnement économique; évolution récente de l’économie andalouse; et prévisions économiques pour l’Andalousie 2020-2021.

Ce dernier rapport préparé par la société de recherche du Groupe Unicaja Banco comprend un encadré qui recueille la tendance récente du marché immobilier.

Selon les dernières données du Comptabilité régionale trimestrielle de l’Andalousie, publié par le Institut de statistique et de cartographie d’Andalousie (IECA), au troisième trimestre 2020, le PIB a augmenté de 14,5%, récupérant un peu plus de 50% de la perte enregistrée au premier semestre. En termes annuels, le PIB a enregistré une baisse de 8,5% (contre 19,8% au deuxième trimestre).

La demande intérieure a soustrait 7,6 points de pourcentage croissance, avec une augmentation trimestrielle de la consommation privée de plus de 20%. Sur un an, la consommation des ménages a diminué de 9,2% et l’investissement de 15,6%. De son côté, le solde extérieur a contribué négativement à hauteur de 0,9 point, en raison de la plus forte baisse des exportations que des importations (respectivement -20,4% et -16,5%).

Du point de vue de l’offre, il y a eu une croissance générale trimestrielle au troisième trimestre 2020, avec des augmentations Valeur ajoutée brute (GVA) au-dessus de 30% dans les branches du commerce, des transports, de l’hôtellerie et des activités artistiques et récréatives.

En glissement annuel, la valeur ajoutée a diminué dans la plupart des branches productives, à l’exception de l’administration publique, des activités financières et d’assurance et du secteur agricole, selon les données publiées par l’IECA (Institut de statistique et de cartographie d’Andalousie ).

emploi

Concernant le marché du travail, selon les dernières données publiées par le Enquête sur la population active (EPA), l’emploi a enregistré une meilleure performance au troisième trimestre 2020, récupérant un tiers des emplois détruits au premier semestre. Le nombre de salariés en Andalousie s’élevait à près de trois millions, avec une augmentation trimestrielle de 76 200 personnes. Il convient de rappeler que ce nombre d’employés inclut les personnes concernées par ERTE avec suspension d’emploi. Le taux de chômage est passé à 23,8% (16,3% en Espagne).

En termes annuels, le nombre de occupé a diminué de 3,7%, 3,5% en Espagne, soulignant la diminution du nombre de salariés sous contrat temporaire, 15,7% de moins. Par branche d’activité, la baisse de l’emploi est due à la baisse du nombre de salariés dans les services marchands, la branche du commerce, des transports et de l’hôtellerie concentrant environ 70% des pertes d’emplois (99 000 salariés de moins).

Le nombre de travailleurs affiliés à la Sécurité sociale reflète également la perte d’emploi par rapport à 2019, même si l’affiliation est en augmentation depuis avril dernier. L’hospitalité et les activités artistiques et récréatives sont celles qui affichent la plus forte baisse en termes d’année en année, tandis que les activités de santé, d’éducation, d’agriculture ou de construction ont déjà enregistré un nombre de travailleurs plus élevé qu’au même mois de 2019 en novembre.

PIB

Les prévisions faites par Analystes économiques andalous suggèrent que le PIB andalou pourrait enregistrer en 2020 une baisse entre 11,7% et 12,2%. Pour 2021, il est prévu que la reprise de l’activité se consolidera au fil de l’année, estimant une croissance du PIB de 6,7%, par rapport à l’année précédente, qui pourrait s’établir à 4,1%, dans un scénario le plus défavorable. Il convient de rappeler que l’incertitude reste très élevée, ce qui conditionne la préparation des projections.

En ce qui concerne l’emploi, on estime qu’en moyenne 2020, le nombre de personnes occupées diminuera de 4,0%, s’établissant à environ trois millions, ce qui représente environ 125000 personnes employées de moins qu’en 2019, étant le 23,3% de taux de chômage de la population active. Cependant, l’emploi pourrait baisser de 4,8% et le taux de chômage pourrait monter à 23,7% dans un scénario moins favorable.

Pour 2021, une augmentation de 2,0% du nombre de salariés est attendue, qui pourrait se modérer à 0,6% dans un scénario plus défavorable, avec un taux de chômage compris entre 24,4% et 25,4% .

Environnement

Le rapport de Analystes économiques andalous sur l’environnement économique mondial, les progrès dans la production et la distribution de vaccins contre Covid-19, ainsi que le début du processus de vaccination, se sont traduits par une amélioration des attentes économiques à l’échelle mondiale.

La OCDE rappelle que les premières étapes de 2021 seront marquées par l’existence de restrictions d’activité, compte tenu des mesures de confinement adoptées, du maintien de la distanciation sociale et de la fermeture partielle des frontières.

Pour l’ensemble de 2021, cette dernière instance prévoit que l’économie mondiale enregistrera une croissance de 4,2%, après avoir présenté une baisse de même ampleur en 2020, bien que ces prévisions soient soumises à un degré élevé d’incertitude.

Bien que l’impact économique de la pandémie ait été généralisé, il existe des différences importantes entre les pays, motivées, entre autres facteurs, par la propagation du virus, les mesures de confinement et la structure sectorielle elle-même. L’économie espagnole, avec plus de poids dans le secteur du tourisme et des activités soumises à un plus grand degré d’interaction sociale, sera l’une des économies européennes qui enregistrera une plus forte baisse de la production en 2020.

Selon les progrès de la Comptes nationaux trimestriels de l’Espagne, publié par l’Institut national de la statistique (INE), au troisième trimestre 2020, le PIB a augmenté de 16,7% par rapport au précédent, enregistrant une baisse de 8,7% en interannuel (-4,3% au total de la zone euro).

La consommation et l’investissement des ménages ont augmenté d’environ 20% au cours du trimestre, même si, en glissement annuel, ils ont enregistré une baisse de plus de 10%, comme les exportations, pour atteindre une baisse de 74,3% en ce qui concerne la composante touristique.

Du point de vue de l’offre, malgré l’amélioration du troisième trimestre, la baisse en termes d’année en année s’est généralisée, sauf dans le secteur agricole et, dans le secteur des services, dans les branches de l’administration publique et des activités financières.

Pour toute l’année 2020, le Banque d’Espagne indique une baisse du PIB comprise entre 10,7% et 11,6%, suivie d’une reprise relativement intense au cours des deux années suivantes, avec une croissance estimée pour 2021 entre 4,2% et 8,6%. Cette reprise sera déterminée, entre autres facteurs, par l’évolution épidémiologique et la portée du programme européen de relance (NGEU).