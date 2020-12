COVID-19 :

Les indicateurs qui font référence à l’avancée du coronavirus en Andalousie Ils donnent à nouveau une pause à ces dates spéciales. Les recommandations de la Junta de Andalucía sont claires, évitent autant que possible la mobilité et limitent le nombre de personnes avec lesquelles nous organisons des célébrations ou des réunions. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible d’arrêter le virus ou d’empêcher l’augmentation des infections dans ces moments très nécessaires. Les vacances donnent une pause au taux d’infections et d’infections, malheureusement les décès dus à ce virus ne s’arrêtent pas.

567 cas positifs de coronavirus sont enregistrés en Andalousie

Cas de coronavirus en Andalousie prennent une légère respiration. Il a réussi à réduire de 1 000 cas ces derniers jours. Quelques jours après Noël, 567 personnes sont ajoutées à la liste des personnes infectées par le coronavirus. Un nombre qui continue de décliner nettement, maintenant la dynamique des jours passés.

Ils sont 125 de moins que la veille et 47 de moins qu’il y a une semaine, des positifs qui n’ont pas été répartis de la même manière sur tout le territoire. Par provinces, Cadix est la province qui ajoute le plus avec 126, suivie de Malaga avec 108, Séville avec 77, Almería avec 62, Jaén avec 60, Grenade avec 50, Córdoba avec 48 et Huelva avec 36. Le fait que la majorité des les provinces sont en dessous de 100 est déjà une grande réussite.

Les Andalous font de leur mieux pour arrêter l’avancée de la pandémie. Ce sont des jours de restrictions et de grands sacrifices pour mettre fin à cette terrible seconde vague. Après avoir passé la première avec une note, cette seconde période a provoqué plus de contagion, malgré les mesures décrétées par la Junta de Andalucía.

Le nombre d’infections détectées ces derniers jours a permis de baisser le taux de plusieurs points. Cette variable est calculée pour 100 000 habitants il est tombé au cours des 14 derniers jours à 135,1. Un chiffre bien en deçà de certaines communautés autonomes ou de l’ensemble de l’Espagne. Un autre exemple du bon travail qui se fait en Andalousie.

Davantage de décès et deux jours consécutifs d’augmentation des hospitalisations

L’Andalousie a enregistré 34 décès aujourd’hui à la suite du coronavirus. Ce chiffre est le double de celui de la veille 17, mais il est en ligne avec les jours précédents. Samedi il y en avait 32, vendredi il n’y avait pas de partie du coronavirus, jeudi 41, mercredi 37, mardi 33 et lundi dernier 40.

Par provinces Cadix avec neuf morts est la province qui ajoute le plus, suivie de Grenade avec sept, Córdoba avec six, Jaén avec quatre, Huelva et Séville avec trois chacune, et Malaga et Almería avec une. Les plus vulnérables sont ceux qui souffrent les plus dures conséquences de ce virus. Des personnes âgées ou des personnes ayant des pathologies antérieures ont été touchées par cette maladie. Le vaccin leur donnera un peu d’espoir, étant les groupes à risque qui le recevront avant la population plus jeune.

L’autre donnée négative est le nombre de patients admis avec un coronavirus. Ce lundi, ils sont passés ce lundi à 1016, ce qui représente deux jours consécutifs d’augmentation. Un chiffre qui dépasse encore une fois le millier de caisses, ce que personne n’aurait voulu à ce stade. La pression hospitalière est l’une des conséquences graves du coronavirus. Allant bloquer le système dans certaines régions du monde, les 8 000 lits d’hôpitaux garantissent que cela n’arrivera pas, mais ce n’est pas le moment de baisser la garde.

Sur tous les patients hospitalisés, 224 sont dans une unité de soins intensifs (USI), neuf de moins que dimanche et 23 de moins que lundi dernier. C’est la partie positive de ceux-ci admis, le fait qu’il n’y ait pas de patients graves est un bon signe de la progression de la maladie. Les positifs détectés sont des cas moins graves qu’il y a quelques jours ou le travail des professionnels de la santé porte ses fruits.

Les soins de santé sont l’une des clés pour vaincre cette pandémieSans médecins formés, sans agents de santé prêts à travailler pour d’autres et sans ressources pour ce secteur, il est impossible que le virus finisse par s’arrêter. Le rôle des agents de santé est essentiel, être à 100% dans leur travail et s’occuper correctement des patients est ce qui peut faire la différence. Être conscient des symptômes de chaque patient et en prendre soin avant que la maladie ne continue de progresser peut sauver des vies.

Tous les Andalous se battront pour éradiquer un virus qui fait des ravages dans toute l’Europe. Il n’est pas facile d’y mettre fin, mais avec les mesures appropriées et l’effort de tous les coronavirus peuvent rester dans ce 2020 avec ses pires chiffres. Cette communauté autonome améliore ses indicateurs à la recherche d’une 2021 pleine d’espoir.