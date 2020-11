COVID-19 :

La Junta de Andalucía a critiqué ce mardi la fuite à la presse des mesures anticovides prévues pour les dates de NoëlParmi eux, la célébration des dîners du réveillon de Noël et du Nouvel An avec un maximum de six personnes et le couvre-feu à 01h00.

Le gouvernement andalou a qualifié de “déloyauté” par l’exécutif que le document a été fourni aux médias devant le Conseil interterritorial qui se tiendra ce mercredi.

Ledit plan, appelé Propositions de mesures de santé publique contre Covid-19 pour la célébration des vacances de Noël et préparé par le Ministère de la Santé, Il s’agit toujours d’un projet, en attente de discussion et d’analyse avec les communautés autonomes, ce qui n’a pas empêché le gouvernement de le révéler, un acte qui, de l’Andalousie, a été considéré comme un manque de respect.

Le ministère de la Santé préserve son contenu

Le ministre andalou de la Santé et de la Famille, Jesús Aguirre, lors de la conférence de presse après la réunion du Conseil des gouverneurs, a déclaré que le Conseil avait déjà un Proposition de mesures pour Noël, mais que le lieu où il doit être abordé est le Conseil interterritorial, de sorte que n’a pas avancé son contenu.

A déclaré que vendredi dernier, il y a eu une réunion avec le ministère de la Santé dans lequel le Conseil a souligné la nécessité de maintenir la cohésion interterritoriale lors de l’adoption de mesures pour Noël. Il a souligné que lors de cette réunion L’exécutif national n’a fourni aucun document et, pourtant, ils sont aujourd’hui avec une “fuite” à la presse sur les mesures qu’il envisage.

«Nous avons nos propositions, mais le lieu où elles sont exposées est le Conseil Interterritorial du système national de santé pour maintenir une cohésion interterritoriale maximale, “selon le ministre de la Santé, qui n’a fait que progresser, c’est que ce Noël ne sera pas comme l’année dernière car il y aura toujours des restrictions pour stopper les infections à coronavirus, encore plus avec l’arrivée de l’hiver.

«Ça va être un Noël différent, mais nous voulons qu’ils soient aussi normaux que possible », selon Jesús Aguirre, soulignant la possibilité d’augmenter les heures d’ouverture du restaurant.

À cet égard, du fait que le vice-président du conseil d’administration et conseiller pour le tourisme, la régénération, la justice et l’administration locale, Juan Marín, a évoqué ce mardi la possibilité que le secteur de la restauration et du commerce puisse ouvrir jusqu’à 20h00 ou 21h00 après le pont de décembre, Jesús Aguirre a tenu à préciser que toute décision dépendra des données sur les infections et les admissions à l’hôpital.

«Ce sont des spéculations», comme l’a souligné le ministre de la Santé, qui a indiqué que les mesures qui seront en vigueur après le pont de décembre dépendront des données des trois ou quatre jours précédents. A fait remarquer que la “tendance peut être” à prolonger les heures d’ouverture, mais c’est quelque chose que les groupes techniques ont à dire qui conseillent le Conseil sur la base des données sur la pandémie.

Le conseiller a rapporté lors de son discours que le Le pic maximal de cette deuxième vague de coronavirus a été atteint le 9 novembre, avec 3478 hospitalisations, et cela, depuis lors, a commencé à décliner. Selon lui, “il ne faut pas jeter les cloches au vol ou nous appeler à l’optimisme”, car maintenant l’hiver et la saison grippale arrivent, ce qui peut entraîner une augmentation des admissions à l’hôpital et des complications pour les patients atteints de coronavirus.

Il voulait transmettre aux Andalous, en tout cas, que la santé andalouse a la capacité d’absorber tout scénario de complication qui se produit, comme il y a encore plus de 800 lits USI disponibles avec et sans respirateur dans les centres de santé publics et privés.

Plan de vaccination

D’autre part, en ce qui concerne la planification du Conseil pour la vaccination contre le coronavirus, Aguirre a déclaré que le Conseil a déjà son propre argument en faveur du plan de vaccination et avec une logistique «parfaitement préparée», quel que soit le vaccin distribué.

En tout cas, comme il l’a ajouté, c’est une question qui doit être débattue au sein du Conseil interterritorial de la santé qui se tiendra demain, où elle sera considérée comme un point à l’ordre du jour. Il a également souligné que la stratégie de vaccination sera également établie par l’Union européenne.

Concernant le nombre de vaccins qui pourraient atteindre l’Andalousie, le conseiller a fait confiance que la distribution se fera par niveau de population, de sorte que la communauté andalouse obtienne 20% des vaccins qui arrivent en Espagne. Aguirre a indiqué que le plan et le modèle de vaccination contre la grippe que le Conseil est en train de développer est, sans aucun doute, une “preuve” de ce que sera le futur plan de vaccination contre Covid-19.

Pour sa part, le conseiller de la Présidence, Administration publique et Intérieur, Elías Bendodo, a déclaré que le fait que les admissions à l’hôpital diminuent actuellement et qu’il y a moins de 500 personnes en USI, et que l’incidence du coronavirus pour 100 000 habitants est tombée à 430 cas, montre que les mesures adoptées par le Conseil donnent des résultats et les efforts des Andalous pour se conformer «strictement» aux restrictions.

Mais, comme il l’a prévenu, cela ne suffit pas et nous ne pouvons pas être satisfaits, alors il a demandé aux Andalous un nouvel effort et il leur a lancé un défi: “Entre nous tous, nous avons 15 jours pour baisser la courbe et sauver Noël.”

Dans ces quinze jours, comme il l’a souligné, il faut limiter la mobilité au maximum, toujours porter un masque, recourir à des lavages fréquents des mains et maintenir la distance sociale. «Vous devez faire de votre mieux pour plier la courbe et sauver Noël», A insisté Bendodo.

Lieux de formation en santé

D’autre part, le ministre de la Santé a indiqué qu’il était en négociation avec le Ministère de la Santé sur les places de formation sanitaire, et qu’un demande de 1587 places, contre 1351 demandes en 2018.

Cela a influencé le besoin d’avoir ces lieux compte tenu de la pénurie de médecins et d’infirmières qui est actuellement dans la communauté, soulignant que l’objectif est de concentrer ces nouveaux employés sur les soins infirmiers et la médecine familiale.