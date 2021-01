COVID-19 :

La Junta de Andalucía a averti à tout moment que les mesures pour arrêter l’expansion du coronavirus seraient modifiées en vertu des chiffres de contagion. Certains chiffres, qui sont en augmentation ces derniers jours – sauf ce lundi – et que ils pourraient conduire à de nouvelles restrictions à partir du 10 janvier.

Il conseiller de la présidence, administration publique et intérieur, Elías Bendodo, n’a pas exclu de nouvelles restrictions pour stopper l’expansion du coronavirus à partir du 10 janvier, après la période de Noël, toujours conformément à l’avis du comité d’experts, qui se réunira deux jours avant, et conformément à “Décisions proportionnées.”

Cela a été indiqué par Bendodo, aux questions des journalistes de la Sierra Nevada, où il a souligné que le Conseil avait essayé que ces mesures donnent la priorité à la santé et au moindre impact possible sur l’économie, ainsi que sa préoccupation concernant la “croissance” des infections. par covid-19 “dans les derniers jours”.

Le Conseil continuera à travailler dans le même sens, sur la base de l’avis qui émanera d’un comité d’experts composé de professionnels «avec noms et prénoms», qui sont ceux qui «prennent les décisions» qui “Le Gouvernement d’Andalousie assume comme sien”, a expliqué le porte-parole également de l’exécutif régional.

Ainsi, sur la base de ce qui est stipulé lors de la réunion de ce comité prévue le 8 janvier, le Conseil choisira de maintenir, assouplir ou resserrer les restrictions, tout en continuant également à analyser l’évolution de la pandémie au quotidien.

En ce qui concerne l’estimation de l’évolution des vaccins, le Conseil estime qu’ils peuvent être injecter environ 900 000 en 12 semaines, environ 70 000 par semaine, bien qu’Elías Bendodo ait indiqué que l’Andalousie “a la capacité” de mener une campagne de vaccination “plus intense” avec le personnel et les centres autorisés concernés.

Pour cela, et “De la plus haute fidélité”, a demandé au gouvernement central de se rapprocher de l’Union européenne et des laboratoires afin qu’il puisse multiplier l’arrivée de vaccins dans la communauté, et ainsi activer une campagne “plus rapide” avec laquelle vacciner la population “au plus vite ».

Il est prévu, a indiqué Bendodo, que ce lundi quelque 70 000 vaccins arriveront en Andalousie qui, comme les précédents reçus, commenceront à être distribués dans les huit provinces. Le conseiller a de nouveau souligné l’affirmation du Conseil selon laquelle, en juin, environ 50 pour cent de la population andalouse sera vaccinée.