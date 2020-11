COVID-19 :

La Junta de Andalucía il pointe vers l’imposition de plus de limitations et de restrictions face à la plage de l’après-midi. Comme l’a déclaré ce mercredi le président du gouvernement andalou, l’intention est de faire “Le moins de dégâts possible” au système productif avec les mesures. Mais, oui, il a regretté que la mobilité puisse être davantage limitée à la bande de l’après-midi.

Lors de la participation à un forum virtuel sur le tourisme organisé par le Journal SUD de Malaga, le président andalou, Juanma Moreno, a exprimé sa “profonde inquiétude” au sujet des données de Grenade, qu’il considère comme “incontrôlées” et a prédit que “Des décisions drastiques devront être prises” pour Sauver des vies.

Il a expliqué qu’ils «donnent l’occasion» aux mesures adoptées mercredi dernier de «faire leur voyage» jusqu’à dimanche prochain.

De plus, Moreno s’est dit préoccupé par l’évolution d’une partie de Séville et de la province de Jaén, et a regretté la “Comportement irresponsable” de certaines personnes quittant jeudi dernier, avant l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions telles que la fermeture du périmètre de la communauté.

“Je crains que cela ne se propage comme une tache d’huile à travers l’Andalousie et à la fin la seule décision est la détention à domicile”, a-t-il déclaré. A cet égard, il a insisté sur le fait que les communautés autonomes n’ont pas la capacité de promouvoir la détention à domicile, donc la compétence revient au gouvernement central, qui ne sait pas ce qu’il va faire.

“Si cela doit être fait, que ce soit fait en temps opportun et pas mal et tard”, a affirmé le chef de l’exécutif andalou, qui a fait valoir qu’il était préférable de le faire immédiatement plutôt qu’à la mi-décembre, alors que cela affectera probablement la consommation et l’activité économique générées par la saison de Noël.

Après avoir souligné «l’énorme effort» que le secteur hôtelier a fait pour se conformer à la réglementation visant à contrôler la pandémie, il a indiqué que «l’objectif» des virologues est que «personne ne quitte son domicile» car il est “Malheureusement, le seul moyen de limiter la contagion.”

Il a indiqué que plusieurs fois de la santé «ils veulent aller beaucoup plus loin» mais il introduit toujours une variable économique dans les mesures pour voir l’impact que ces décisions peuvent avoir. Moreno a regretté que la “seule mesure” qu’ils puissent adopter soit de limiter la mobilité de la nuit à l’après-midi, “Fini la productivité matinale blessée.”

“Nous allons essayer de nuire le moins possible au système productif”, a déclaré le président andalou, qui a souligné que, compte tenu du nombre d’hospitalisés et du “risque d’effondrement” du système de santé, “Il n’y a pas d’autre choix que de limiter la mobilité.”