COVID-19 :

La Junta de Andalucía analyse le séquençage de la souche Covid de ces personnes qui sont venues dans la communauté du Royaume-Uni et ont été testées positives pour le coronavirus le mois dernier.

Comme l’a rapporté ce mercredi le ministre de la Santé et de la Famille, Jesús Aguirre, il y a deux points où les analyses de séquençage de la souche Covid sont effectuées, l’un dans le Hôpital San Cecilio de Grenade et un autre dans le Hôpital Virgen del Rocío de Séville, où sont envoyées toutes les souches des personnes infectées qui sont arrivées du Royaume-Uni et qui ont été testées positives au cours des 30 derniers jours.

Il a ajouté qu’à l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve de la présence de cette nouvelle souche en Andalousie, bien que la surveillance continuera à détecter tout cas possible.

Le conseiller a souligné que, sur la base des informations dont ils disposent, cette nouvelle souche a unn 70% plus de contagiosité, mais cela ne conduit pas, il ne s’est pas avéré plus virulent ni ne conduit à une augmentation des hospitalisations, comme on l’a vu au Royaume-Uni.

De même, il a souligné que de Pfizer, il a été déclaré que le vaccin qu’ils ont produit protège également contre cette nouvelle souche et 17 autres qui ont déjà existé.

En ce qui concerne la situation à Gibraltar, où la présence de cette nouvelle souche avait déjà été détectée, il a indiqué qu’une étude du virus est en cours dans les eaux usées de la région de Campo de Gibraltar pour voir s’il y a une incidence plus élevée de cette souche.