COVID-19 :

La Fédération anglaise de football (FA) a demandé à disputer le dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Nations, contre l’Islande, à Wembley, demandant au gouvernement une exception afin que les Islandais puissent voyager depuis le Danemark .

En vertu de la réglementation actuelle, les voyageurs arrivant du Danemark ne sont pas autorisés à entrer au Royaume-Uni en raison des préoccupations concernant un nouveau type de coronavirus en provenance du Danemark qui s’est propagé du vison aux humains.

Cela affecterait l’équipe islandaise, qui joue au Danemark ce dimanche et devrait ensuite se rendre à Wembley pour affronter l’Angleterre.

La FA a assuré qu’elle fournirait les mesures de santé et de sécurité nécessaires pour que l’entrée de l’Islande dans le pays britannique soit sûre.

“Au Danemark, ils seront soumis au protocole strict de l’UEFA et subiront les tests correspondants avant de voyager. Ces tests prendraient également en compte la nouvelle mutation du virus. De plus, nous avons convenu avec l’équipe islandaise qu’ils arriveront en voyage privé dans un terminal privé et qu’ils n’auront accès qu’à l’hôtel et au stade », a déclaré un porte-parole de la fédération.

“Ils ont également effectué de nombreux autres tests, tant sur les joueurs que sur les membres du staff”, a-t-il ajouté.

L’objectif est d’éviter que le jeu ne soit joué dans un autre pays. L’un des pays qui a proposé d’accueillir la réunion est l’Allemagne, où il n’existe pas de telles restrictions pour les Danois.

Avant cette rencontre et en attendant ce que décidera le gouvernement britannique, qui assurait déjà qu’aucune exception ne serait faite, l’Angleterre doit jouer ce jeudi contre la République d’Irlande, en match amical, et dimanche contre la Belgique.