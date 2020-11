COVID-19 :

Le Vatican ferme à nouveau ses musées en raison de la pandémie 0:40

Londres . – L’Angleterre a réintégré le verrouillage national, à la suite d’autres pays d’Europe qui ont pris des mesures drastiques pour contrer une augmentation des cas et des décès de Covid-19 à travers le continent.

Les restrictions, qui sont entrées en vigueur jeudi à minuit, forcent la fermeture des restaurants, bars et commerces non essentiels jusqu’au 2 décembre.

Le verrouillage de l’Angleterre est intervenu quelques jours après l’adoption de mesures similaires en France et en Allemagne, et avant que plusieurs régions italiennes ne deviennent des «zones rouges» vendredi.

Royaume-Uni

Dans une déclaration précédant le vote parlementaire de mercredi qui a ouvert la voie au nouveau verrouillage, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il avait été “confronté” à des données selon lesquelles le National Health Service (NHS) du Le Royaume-Uni pourrait «s’effondrer» face à une demande accrue due au covid-19.

Johnson a déclaré que les décès dans la deuxième vague de la pandémie pourraient potentiellement dépasser ceux enregistrés au printemps, le nombre de patients atteints de coronavirus dans certains hôpitaux “déjà plus élevé qu’au sommet de la première vague”.

«Et quand je regarde ce qui se passe actuellement entre certains de nos amis continentaux, et je vois que les médecins qui ont été testés positifs sont, malheureusement, ordonnés de travailler dans les services de Covid, et les patients sont transférés dans Je prends l’avion pour des hôpitaux dans d’autres pays juste pour faire de la place, je ne peux arriver qu’à une seule conclusion: je ne suis pas prêt à risquer la vie des Britanniques », a déclaré Johnson.

Le Royaume-Uni a signalé mercredi sa deuxième augmentation quotidienne la plus élevée de cas avec 25177 nouvelles infections enregistrées en 24 heures. Il y a eu 492 décès supplémentaires, selon les données du gouvernement, et le nombre de patients hospitalisés atteints de COVID-19 est passé à 12320.

Cela est venu après que l’Europe ait enregistré une augmentation de 22% des nouveaux cas de coronavirus et une augmentation de 43% des décès dans les sept jours précédant mardi, par rapport à la semaine précédente, selon l’Organisation mondiale de la santé.

France

L’Italie, la France et le Royaume-Uni ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas pendant cette période, bien qu’Andorre, la République tchèque et la Belgique aient signalé l’incidence la plus élevée par population.

“La France a représenté le troisième plus grand nombre de nouveaux cas dans le monde, avec plus de 275 000 cas signalés la semaine dernière … soit une augmentation de 27% par rapport à la semaine précédente”, a déclaré l’OMS.

Alors que les cas en France ont augmenté comme dans une grande partie de l’Europe à partir d’août, le pays a connu une augmentation significative des infections en octobre. Et le nombre de patients COVID-19 dans les unités de soins intensifs “augmentait rapidement”, selon le rapport.

Le pays a signalé mardi 854 décès liés au COVID-19 en 24 heures, une moyenne d’une personne décédant toutes les 1 minute 41 secondes, et le nombre quotidien le plus élevé du pays depuis le 15 avril, selon les données publiées par les autorités sanitaires. Français.

Belgique

La deuxième vague de la pandémie de covid-19 met déjà les hôpitaux de plusieurs pays européens sous une forte pression.

Les unités de soins intensifs de la capitale belge Bruxelles ont atteint leur pleine capacité lundi. Et du personnel militaire a été dépêché dans une nouvelle unité d’urgence pour aider à désengorger les hôpitaux de la région liégeoise.

Un record de 877 patients atteints de Covid-19 ont été admis dans les hôpitaux belges au cours des dernières 24 heures, selon l’autorité sanitaire nationale Sciensano. Le nombre le plus élevé d’admissions dans la première vague de la pandémie était de 629, le 28 mars.

Suisse

La Suisse a également déployé ses forces armées pour aider à gérer un nombre croissant d’hospitalisations liées au COVID-19, a annoncé mercredi le gouvernement suisse.

Le gouvernement a déclaré que 2 500 soldats seraient disponibles pour aider les hôpitaux à traiter ou à transporter des patients atteints de coronavirus dans des zones où les ressources locales ont été «épuisées».

La Suisse et le Liechtenstein ont enregistré 10 073 nouveaux cas quotidiens de COVID-19, 247 hospitalisations et 73 nouveaux décès mercredi.

Italie

Le gouvernement italien, qui a averti qu’il pourrait manquer de lits de soins intensifs d’ici la fin novembre, a approuvé des mesures comprenant un couvre-feu de 22 h 00 à 5 h 00 et un nouveau système de restrictions régionales des «feux de signalisation».

Les transports en commun voyageront à 50% de leur capacité, les musées fermeront, tous les étudiants âgés de 6 ans et plus doivent porter des masques et les restaurants et bars doivent fermer à 18 h

Dans les «zones orange», les personnes ne seront pas autorisées à quitter la région sauf pour des raisons professionnelles ou de santé et les bars et restaurants sont fermés, sauf pour la livraison à domicile et à emporter. Dans les «zones rouges», les gens ne seront pas autorisés à quitter leur ville et tous les magasins non essentiels seront fermés. Les nouvelles règles seront en vigueur du jeudi au 3 décembre.

Les régions de la Calabre, de la Lombardie, du Piémont et du Val d’Aoste deviendront des «zones rouges» à partir de vendredi, a annoncé mercredi le Premier ministre italien Giuseppe Conte. La région des Pouilles et l’île de Sicile deviendront des «zones orange».

Pologne

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé de nouvelles restrictions à partir de samedi, notamment l’enseignement à distance pour les jeunes enfants, la fermeture d’institutions culturelles, la réduction de la capacité des magasins et l’ouverture d’hôtels pour les voyages uniquement. Entreprise.

“Un pas au-delà des mesures que nous annonçons aujourd’hui est juste une quarantaine nationale, c’est-à-dire un verrouillage total”, a déclaré Morawiecki.

La Pologne a enregistré mercredi une augmentation record de près de 25000 infections à coronavirus et 373 décès.

L’Autriche

L’Autriche a enregistré mercredi 6 211 nouvelles infections au COVID-19, la première fois que le nombre quotidien dépasse les 6 000, selon le ministère de l’Intérieur. Il est survenu un jour après que le pays est entré dans sa deuxième fermeture nationale, avec des installations de loisirs et de culture fermées et un couvre-feu de 20 heures à 6 heures.

L’Autriche a signalé 125 792 cas de coronavirus au total et 1277 décès, selon le ministère de la Santé.

Grèce

Le Premier ministre grec devrait annoncer de nouvelles restrictions jeudi après que le pays ait enregistré un record de 2 646 cas quotidiens de covid-19, selon l’Organisation nationale de la santé publique du pays, portant le total à 46 892 cas. Il y a eu 18 autres décès, pour un total de 673.

Les médias grecs suggèrent qu’un verrouillage national est envisagé. Le porte-parole du gouvernement, Stelios Petsas, a déclaré plus tôt cette semaine que cela ne pouvait pas être exclu, à en juger par la situation en Europe.

Hongrie

La Hongrie a signalé un nouveau record quotidien, avec 4 219 cas et 90 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Le Premier ministre Viktor Orban a déclaré mardi dans une vidéo sur Facebook que le pays réorganisait son état d’urgence. Cela permet au gouvernement de statuer par décret pendant 90 jours à compter de minuit. Il impliquera un couvre-feu de minuit à 5 heures du matin, le port de masques et la fermeture des boîtes de nuit.

Il a averti que les hôpitaux pourraient manquer de capacité d’ici la mi-décembre si la tendance actuelle se poursuivait.

Suède

Même la Suède resserre les restrictions. Le Premier ministre Stefan Löfven a annoncé sur sa page Facebook que huit personnes maximum pourraient partager des tables dans des restaurants ou des bars.

Il met également en œuvre des mesures dans plus de régions, ce qui signifie que «sept Suédois sur dix sont couverts par les recommandations les plus strictes».

Les mesures comprennent le fait de demander aux gens d’éviter les contacts physiques, les environnements intérieurs occupés et les rassemblements. Les employés sont encouragés à travailler à domicile dans la mesure du possible.

«Il est important que tout le monde comprenne le sérieux maintenant. Aucun de nous n’a oublié à quoi ressemblait le printemps », a déclaré Löfven.

