COVID-19 :

L’un des facteurs qui influencent le plus la forte propagation du COVID-19 dans le monde est que les personnes infectées peuvent mettre plusieurs jours à développer des symptômes, afin qu’ils puissent infecter les autres sans s’en rendre compte. C’est s’ils finissent par présenter des symptômes, car certains sont infectés de manière asymptomatique Et vous pouvez transmettre le virus pendant une longue période de temps inconsciemment.

Dans l’intention de trouver des systèmes de détection plus rapides qui évitent ces situations, l’Université de Californie et San Francisco travaillent sur le développement d’un algorithme permettant de détecter le coronavirus avant l’apparition des premiers symptômes. Pour ce faire, les scientifiques utilisent les données fournies par le Bague intelligente Oura, capable de mesurer la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et le sommeil de l’utilisateur. Portez-le simplement au doigt et examinez les rapports qu’il génère via une application mobile.

“Nous avons lancé TemPredict en mars 2020 pour évaluer si nous pouvions identifier l’apparition des symptômes du COVID-19 en utilisant les données de température cutanée dérivé d’appareils portables collectés en continu à partir de l’appareil de détection en anneau Oura », expliquent les auteurs de l’étude publiée dans la revue Nature.

L’enquête comprenait 50 participants qui avaient passé le coronavirus et que pendant la maladie, ils étaient surveillés par cet anneau intelligent. Dans 38 d’entre eux, l’anneau a détecté des changements importants dans leur température corporelle avant que le volontaire lui-même ne réalise qu’il avait de la fièvre. Les scientifiques affirment que la collecte continue de données sur la température est plus fiable que de les prendre à un moment précis, car la température d’une personne varie au cours de la journée.

Limites de l’étude

Ces résultats préliminaires montrent que «les appareils portables peuvent aider à identifier les taux de maladie asymptomatique en opposition aux maladies non déclarées, particulièrement importantes dans la pandémie COVID-19 ». Cependant, les chercheurs sont conscients que leur étude présente plusieurs limites, notamment le “absence de sérologie ou d’autres mesures de vérification pour confirmer les conditions des individus ».

De même, les auteurs notent que «les principaux défis peuvent être résumés comme suit: les gens sont différents, comme le systèmes physiologiques. Prenant des exemples montrés dans ce manuscrit, l’amplitude du rythme quotidien, la stabilité au fil des jours, la corrélation entre les variables et la stabilité de ces corrélations, tout change à l’intérieur et entre les individus, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la maladie signalée ». Problème qui est plus compliqué lorsque le groupe analysé est si petit: “Des données démographiques importantes seront nécessaires disposés à partager des informations sur leurs données démographiques, leurs habitudes et leur santé pour modéliser correctement ces divers types de variations si la composante COVID-19 de ces modèles doit être identifiée sur des bases de référence aussi différentes. “

Par conséquent, l’objectif principal de cette analyse est encourager d’autres études futures Lié à ce sujet: «Ce travail est juste une preuve de concept pour soutenir de nombreux travaux futurs. Nous voyons un grand potentiel pour les progrès de la santé publique des systèmes d’information physiologique distribués, et nous espérons que les avertissements favoriseront un engagement plus profond et une résolution créative des problèmes. »

L’anneau a été recommandé par la NBA

La bague intelligente Oura a déjà été recommandé en juillet, quand la NBA devait reprendre. La compétition a conseillé aux joueurs des 22 équipes de le porter pendant leur concentration au Walt Disney World Resort à Orlando, Floride, afin de contrôler les symptômes et éviter les isolats de modèles entiers une fois que quelqu’un a été testé positif.