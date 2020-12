COVID-19 :

Queralt Castellet (Sabadell, 31 ans) a vécu un 2020 de contrastes. La saison s’est terminée de manière imbattableBronze à la Coupe du monde, gagnant à Copper Mountain (États-Unis) et Laax (Suisse), et est devenu le premier pilote non américain à gagner aux X-Games d’Aspen (États-Unis) en onze ans. A l’issue de la compétition, en mars, le Catalan s’est rendu en Espagne pour assister à différents engagements publicitaires … et a été pris par la pandémie. “J’avais prévu de partir cinq jours et de retourner à Laax pour profiter de la dernière partie de la saison pour m’entraîner, car c’est un moment très important pour essayer de nouvelles choses, mais je n’ai pas pu», assure-t-il lors d’un entretien téléphonique à AS.

Son idée était de précipiter le printemps à Laax avant de se rendre aux États-Unis puis en Nouvelle-Zélande, mais tous les plans se sont effondrés. En juillet, il a pu se rendre en Suisse et de là, il est allé en Autriche. Il a dû s’entraîner sans neige, mais il a travaillé sur d’autres aspects dans le centre de haute performance de Red Bull dans ce pays. “C’est un endroit où tous les athlètes Red Bull ont l’opportunité d’aller. J’y vais généralement chaque année et nous comparons les paramètres physiques par rapport à l’année dernière. Ensuite, nous travaillons sur ce que nous voulons améliorer. Disons qu’ils vous mettent au diapason pour commencer votre formation spécifique. Depuis le 10 septembre, je suis en Suisse pour profiter des glaciers, puisque je ne pouvais pas aller à la dernière partie de l’hiver en Nouvelle-Zélande », révèle-t-il.

Désormais, Queralt se concentre sur l’horaire réduit, dont il est conscient qu’il peut diminuer davantage. La Coupe du monde aura deux arrêts: Laax (19-23 janvier) et Calgary (6-9 mars). Entre les deux, les X-Games (27-30 janvier) et le Mammoth Grand Prix (3-6 février) seront disputés. Plus tard, le Dew Tour et les championnats du monde en Chine seraient programmés. “C’est compliqué. Si un pays n’a pas accès à un concours, celui-ci n’est pas contesté. Etant un sport mondial c’est très compliqué et plus parce que le calendrier est impossible de le regrouper géographiquement comme dans d’autres sports », avoue-t-il avec l’espoir de pouvoir mettre un numéro le plus de fois possible et sortir de son année la plus atypique.