Il y a neuf mois, le pays était confiné à contenir la pandémie de COVID-19. La désescalade est arrivée en juin, avec les promenades, le retour au domicile familial ou les vacances d’été. Mais il n’en a pas été ainsi pour tout le monde. De nombreuses personnes âgées, en particulier celles qui vivent dans des résidences, vivent encore des moments difficiles restrictions.

“C’est comme si nous étions toujours confinés, et beaucoup n’ont même pas la possibilité de protester”, explique Lourdes Bermejo à Newtral.es. Le vice-président de la Société espagnole de gériatrie et gérontologie réfléchit sur “L’année la plus solitaire” pour toute une génération: «nous parlons de personnes âgées avec une espérance de vie qui n’est pas la nôtre, qui peut être de six mois. Pour beaucoup, ce sera leur Noël dernier».

Le gouvernement et les communautés autonomes ont formulé des recommandations concernant les visites et les départs de personnes âgées vivant en résidence. En règle générale, les visites sont toujours limitées à un jour par semaine et à un membre de la famille, et les sorties de jour ne sont pas autorisées. De nombreuses personnes âgées pourront sortir rendre visite à leur famille à Noël, pendant plusieurs jours, dans une seule maison et entretenir la bulle familiale.

La volonté des personnes âgées

Conscient du risque accru de contagion à ces dates, le SEGG exhorte à trouver un équilibre entre la sécurité des personnes âgées et le besoin de socialisation.

“Le plus grave est le manque de perspective, ils neuf mois isolés de ses proches, beaucoup de ses compagnons sont morts et la santé est fragile », dit Bermejo,« l’important dans l’idée de la solitude est de l’unir au sens de la vie, et de savoir ce dont les gens ont besoin pour que la vie en vaille la peine , pour que vous continuiez à marcher même si ça fait mal ».

Bermejo explique que c’est la personne âgée qui doit évaluer «combien la famille a besoin de répondre». Le rôle des familles dans ce cas, il ne s’agit pas de décider, mais d’aider à réaliser cette volonté et de rendre la réunion sûre.

En tenant toujours compte de la situation épidémiologique de chaque communauté ou centre d’hébergement, le SEGG recommande renforcer les messages affectifs des plus vulnérables, accroître l’utilisation des technologies pendant ces dates, et la fréquence des activités pendant les périodes de quarantaine.

Ceux-ci sont le conseils de la Société espagnole de gériatrie et de gérontologie pour les réunions de famille de Noël:

Ne pas dépasser le nombre maximum de personnes recommandé par les autorités Placer les personnes âgées dans les zones les plus aérées, à une température adéquate Retirer le masque uniquement pour manger, et le remplacer pendant l’après-dîner Servir les aliments individuellement, et non dans les plats communs Éviter les baisers et des câlins

La famille est un droit

La vie privée et familiale n’est pas un privilège, c’est un droit. En majuscules, un droit de l’homme. Amnesty International a dénoncé la violation de ce droit des personnes âgées vivant dans des résidences à Madrid et en Catalogne, à travers l’enquête Abandonné à leur chance: Manque de protection et discrimination des personnes âgées dans les résidences pendant la pandémie COVID-19, qui comprend le violation de cinq droits fondamentaux: santé, vie, non-discrimination et vie familiale et privée.

Dans son rapport, Amnesty International avertit que, depuis le mois de mars, les restrictions ont conduit au confinement «de facto» de nombreux résidents. De plus, ils assurent que les visites familiales dans de nombreuses résidences “ne sont toujours pas garanties”, car en pratique elles dépendent de la décision de chaque résidence.

Pour Ignacio Jovtis, chef du domaine de la recherche et de la politique d’Amnesty International, la protection du droit à la santé ne justifie pas les mesures prises dans les cas signalés par l’organisation: «dans de nombreux cas, les droits de l’homme n’ont pas été évalués, et aucun droit n’est plus important que d’autres».

Jovtis explique à Newtral.es qu’après de nombreuses années à travailler dans différents pays pour enquêter sur les droits de l’homme, cette fois en Espagne, il a «eu du mal à croire» les témoignages qu’il a entendus et les faits sur lesquels il enquêtait.

Le droit à la vie privée et familiale implique avoir des contacts avec la famille et les amis, se rapportent socialement. Cela a été refusé non seulement à certains résidents, mais aussi à leurs familles. «Pour la famille, c’était exaspérant, ils ont passé des journées entières à appeler la réception et ils n’ont pas été pris en charge. Dans plusieurs cas, ils ont été appelés une fois pour dire que la personne allait bien et le prochain appel était pour signaler qu’ils étaient décédés », explique Jovtis.

Vivre dans une prison

Eva (ce n’est pas son vrai nom) vit dans une résidence à Madrid depuis quatre ans et dans ses 80 ans, elle est incapable de se souvenir d’une période plus solitaire. La plupart de ses amis de la résidence sont décédés. Ils ne jouent plus aux cartes, ne sortent plus pour se promener et sont parfois enfermés dans leur chambre pour rendre le confinement plus efficace.

Les petits déjeuners en chambre, les repas par équipes, l’absence de toute activité récréative et la fermeture totale des jardins et des fenêtres, marquent le «chagrin» d’Eva depuis qu’elle a revu sa famille pour la dernière fois, début mars. “Vous êtes tellement bouleversé que vous perdez le désir de tout”, phrase, “C’est pratiquement une prison”.

Les visites ont été réduites à une heure par semaine, par une seule personne et avec des mesures de sécurité et de distance. “Nous nous sommes assis sur une chaise face à face à quatre mètres, pas entendu car à cet âge nous sommes à moitié sourds, et s’ils veulent vous apprendre quelque chose, vous le voyez à peine », explique Eva à Newtral.es.

Dans la Communauté de Madrid, sa communauté, les résidents qui ne présentent pas de symptômes des centres où la situation épidémiologique le permet, peuvent faire des sorties pour Noël. Cependant, Eva n’a pas encore pris de décision: «chaque année, je vais déjeuner et dîner avec ma famille et j’y dors, mais je ne sais pas à quel point cela vaut la peine».

La Plateforme pour la dignité des personnes âgées dans les maisons de retraite médicalisées (PLADIGMARE) demande que le taux et la durée des visites soient augmentés pendant ces dates pour améliorer la santé physique et émotionnelle des résidents.

Ils exigent que le ministère de la Santé et des Politiques sociales de la Communauté de Madrid contrôle si l’immunité des résidents qui ont déjà réussi le COVID-19 est toujours en vigueur, avec la réalisation de nouveaux tests sérologiques.

Quant aux visites, de l’association elles revendiquent l’importance du contact social, elles demandent donc qu’elles soient autorisées sauter les distances de sécurité lors des visites, toujours en respectant les mesures de sécurité telles que l’utilisation de gants ou d’un masque.

Stratégies contre la solitude

En Espagne, plus de deux millions de personnes de plus de 65 ans courent le risque de passer Noël non accompagnées, à l’intérieur et à l’extérieur des résidences. Pour eux, l’ONG Grandes Amigos ou Adopta un Abuelo a envoyé plus de mille lettres de soutien.

Dans Grandes Amigos, ils ont pris un taxi avec des personnes âgées pour que – comme si c’était une année normale – ils puissent voir les lumières de Noël, ils les ont accompagnés pour prendre une collation dans un restaurant et ils ont envoyé de petits détails surprise chez eux. De nombreux bénévoles fêteront Noël avec eux, chez eux.

«La prolongation de l’emprisonnement a un impact émotionnel et affectif sur eux. Nous avons vu déclin cognitif, courbatures, fatigue et peur»Explique José Ángel Palacios, de Grandes Amigos à Newtral.es,« l’objectif est de faciliter la socialisation en la combinant avec la sécurité ».

Par conséquent, ils travaillent sur ces activités pour éviter les effets d’une solitude indésirable sur les rendez-vous familiaux et d’entreprise. Une tâche, disent-ils, qui ne dépend pas seulement de l’administration publique. Aussi de la société.

