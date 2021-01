COVID-19 :

Les Jeux Olympiques ont lieu tous les quatre ans dans un pays différent du monde. La dernière édition était prévue pour l’été 2020, en Tokyo, Japon), mais l’éclosion de la pandémie COVID-19 a contraint le rendez-vous à être reporté pour la première fois de l’histoire.

Avec le monde entrant pleinement dans le troisième vague De la crise sanitaire, les regards sont tournés vers le pays japonais, qui doit décider prochainement de poursuivre ou non l’événement, dont la célébration devrait avoir lieu entre le 23 juillet et le 8 août 2021.

Le plus important

La célébration de l’événement sportif le plus important au niveau international n’a pas le soutien du pays hôte, ou du moins cela se reflète dans les sondages. Une interrogation menée par l’agence Kyodo montre que 35,5% des personnes interrogées soutiennent que les Jeux devraient être définitivement annulé, tandis que 44,8% estiment qu’ils devraient être reportés.

Cependant, la célébration ou non des Jeux Olympiques n’est pas la seule variante sur la table. Le Comité International Olympique (CIO) débat également de la question de savoir si, le cas échéant, les compétitions devraient avoir lieu à porte fermée. Dans ce sens, le président du Comité, Thomas Bach, a souligné que, si les spectateurs étaient autorisés à entrer, il serait avantageux qu’ils soient vaccinés. En ce qui concerne les athlètes, le CIO a veillé à disposer d ‘«outils» permettant la sécurité des personnes impliquées. Malgré ces déclarations, Bach a fait remarquer que la piqûre ne sera pas «obligatoire», mais que tous ceux qui assisteront au rendez-vous seront encouragés à se faire vacciner.

La décision, cependant, doit être prise rapidement. Le départ de l’étape nationale du relais de la flamme olympique, qui implique 10000 coureurs, est prévue pour mars dans la pré-facture de Fukushima, dans le nord-est du pays.

Quel est le contexte?

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient commencer le 24 juillet 2020, ont été officiellement reportés le 24 mars. Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a convenu avec l’ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, que les Jeux Olympiques devraient reprogrammer pour une date après 2020, mais au plus tard à l’été 2021. La décision a été prise après que plusieurs pays comme l’Australie et le Canada ont menacé de ne pas envoyer leurs athlètes si la célébration de l’événement se poursuivait.

La situation épidémiologique au Japon se complique. Le 14 janvier, le gouvernement a prolongé la état d’urgence sanitaire qui était en vigueur à Tokyo dans la plupart des régions du pays, qui dépassait les 300 000 infections moins d’un mois après avoir dépassé la barrière des 200 000.

Pour le moment, les restrictions ne sont pas aussi strictes qu’elles l’étaient au printemps dernier. Les heures d’ouverture des bars et des restaurants sont limitées, il est recommandé aux citoyens de rester chez eux sans décréter la garde obligatoire et l’ampleur des événements culturels ou sportifs massifs est réduite, en plus de la fermeture de la frontière, tel que rapporté par l’Agence Efe.

Que faut-il considérer?

Le chef du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, a noté le 12 janvier que c’est «absolument impossible»Reportez à nouveau la compétition, selon The Guardian. Mori a fait valoir que de nombreux fonctionnaires travaillant sur les préparatifs ont été “prêtés” par d’autres organisations ou des gouvernements régionaux et municipaux, de sorte qu’ils ne peuvent pas être tenus à l’écart de leur emploi régulier pendant une autre année.

Malgré les complications, dans son discours du Nouvel An, Mori a encouragé les travailleurs à «aller de l’avant avec les préparatifs». Le président du CIO ne semble pas non plus disposé à le faire. abandonner, car début janvier, il a déclaré que les Jeux Olympiques peuvent être “la lumière au bout du tunnel pour le monde”, car “ce sera la première rencontre mondiale après le coronavirus.” Le Times a assuré que le gouvernement japonais avait déjà accepté en privé le suspension des Jeux, bien que l’exécutif l’ait refusé. Selon des sources médiatiques, Tokyo hébergerait le prochain événement olympique disponible, en 2032.

#Fait

Les Jeux olympiques n’ont été suspendus qu’à trois autres occasions: en 1916, à cause de la Première Guerre mondiale, et 1940 et 1944, à cause de la seconde. De plus, ce ne serait pas la première fois que le Japon perdrait le statut d’hôte, puisque les jeux de 1940 devaient également se tenir à Tokyo.

Télécharger Pronóstika

iOS | Android