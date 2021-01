COVID-19 :

Comment évaluez-vous votre saison jusqu’à présent?

Depuis que je suis ici, je suis assez content, je n’ai rien à redire. Je dois trouver plus d’équilibre dans mon jeu. C’est du football et il y a des moments de creux, bien sûr. Je pense aussi que l’équipe s’en remet. À Salamanque, malgré le terrain, nous avons parfois été bien supérieurs.

L’équipe était meilleure au début, mais plus maintenant. Pensez-vous que le grand défi est d’assurer la continuité des performances?

J’ai confiance en l’équipe et je pense qu’ils sont parfaitement préparés. Il est difficile de l’évaluer pour Salamanque, le terrain était pratiquement irréalisable. Le coach nous a dit que c’était la voie, même si nous sommes encore loin de ce qu’il veut mettre en œuvre. Et nous sommes impatients.

En termes qualificatifs, le Deportivo est-il déjà à la limite?

Nous sommes exigeants car nous savons que seule la victoire en vaut la peine. Mais c’est du football, les rivaux jouent et ils vous compliquent la tâche. Nous faisons confiance à notre travail et il y a la tranquillité d’esprit. Je vois de bons sentiments dans l’équipe et je pense que nous allons donner ce déclic.

Il leur reste huit matchs et cinq à Riazor. Serait-ce l’un des trucs?

C’est vrai qu’à cause du Covid on n’a pas l’encouragement des fans, mais jouer à domicile est idéal du fait de l’état du terrain, de l’environnement … Là on devient plus fort.

Craignez-vous que la pandémie puisse arrêter la compétition ou y mettre fin à tout moment?

C’est une incertitude que vous avez. J’en fais le tour dans de nombreux moments. Nous attendons, nous ne pouvons réparer aucune de ces choses externes. Vous devez penser au prochain match, rien de plus.

La pression exercée sur le rival est-elle l’un des nouveaux drapeaux de Depor pour faire ce saut?

Le nouvel entraîneur est très exigeant depuis son arrivée. C’est ce que ce club touche et exige. Nous savons que nous devons lutter pour nous-mêmes et pour notre partenaire. Je pense que le changement d’entraîneur a été bon pour nous. Il y a un travail en arrière qui est là aussi, mais c’est presque comme une table rase.

Qu’avez-vous pensé du limogeage de Fernando Vázquez?

Je crois sincèrement que cela fait partie de ce travail, on l’aime plus ou moins. C’est ce qu’il touche, ce qu’il y a. L’important c’est le groupe, qu’il reste uni, que je puisse l’affirmer. L’équipe, malgré les changements, continue avec cette mentalité d’unité et de donner le meilleur d’elle-même. Personnellement, je pense que l’arrivée du nouvel entraîneur est très solide.

Rubén de la Barrera influence-t-il beaucoup la réalisation d’un Deportivo de premier plan, dominant davantage les matchs?

Oui oui. L’entraîneur veut que nous soyons une équipe pressante et je pense qu’il a des joueurs pour cela. Avant son arrivée, nous nous trouvions plus fluides avec le ballon. Nous étions meilleurs de ce côté du jeu et nous avons créé plus de danger de possession.

“Le sentiment du but est ce que j’aime et ça me fait plaisir. Cela viendra basé sur le bon jeu de l’équipe”

Personnellement, il a dû changer de groupe et jouer à droite …

Je n’ai aucune préférence pour jouer dans un groupe ou un autre. Sur la droite je me sens plutôt bien et je pense avoir plus de succès.

Que vous demande De la Barrera?

J’apprécie le soutien qu’il m’apporte, il est au dessus de moi et c’est apprécié. Il me demande de jouer mon jeu et de contribuer à l’équipe. Maintenant, je dois lui montrer sur le terrain match par match.

De combien l’équipe a-t-elle besoin pour gagner un match de manière solvable et convaincante?

Une victoire aussi éclatante nous donnerait beaucoup de confiance. Nous essayons tous les jeux, mais c’est compliqué. Nous devons supporter le poids du jeu et la pression. Mais nous sommes avec cette confiance.

Et personnellement, que faut-il?

Marquer des buts, ce qui est finalement ce qui fait de l’argent dans le football (rires ..). Au-delà de l’argent c’est ce que j’aime et ça me fait jouir, ce sentiment du but. Cela viendra sur la base du bon jeu de l’équipe et d’avoir des actions dans les trois quarts du terrain, où je suis habile.

L’objectif coûte cher, et pas seulement pour vous. Il y a plus de 80 équipes Second B avec plus de buts que Depor.

Vous devez continuer à travailler et laisser entrer le ballon. Nous allons le chercher et oui, nous devons marquer plus de buts.

Quel message de confiance enverriez-vous aux fans?

Je veux plus montrer que parler. Les mots sont très bons, mais… Il faut regarder chaque match. Je leur disais d’être calmes et de nous faire confiance. Nous allons tout laisser pour ce bouclier.

Je suppose que vous serez également très attentif à ce que fait votre Séville …

Oui biensur. C’est ma maison, c’est la réalité. J’ai eu la chance d’en faire partie et c’est un groupe très compétitif avec des gens formidables. Je pense que cette année, ils se battront à nouveau pour des titres et de grandes choses.

Et son avenir?

Lorsque le collectif est bien fait, il vous favorise individuellement. Il faut maintenant penser à atteindre l’objectif, qui est de progresser. C’est pour ça que ça vient ici. Ensuite, l’individu sera vu. Si le collectif est bon, l’individu aussi.