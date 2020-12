COVID-19 :

L’archidiocèse du Mexique a jugé que l’augmentation des cas de COVID-19 était due au fait que les mesures de prévention dictées par les autorités avaient été assouplies.

La Église catholique a lancé ce dimanche un appel «urgent» aux Mexicains pour qu’ils limitent leurs sorties, restent chez eux et prennent des mesures préventives extrêmes face à l’augmentation des infections au COVID-19, qui ajoute déjà un million 168 000 395 cas confirmés et 109 000 456 morts.

Dans son éditorial du dimanche de l’hebdomadaire Desde la Fe, intitulé «Dernier appel Restez à la maison!«, L’archidiocèse du Mexique a montré sa préoccupation pour la performance de la société mexicaine face à l’urgence sanitaire.

De l’avis de l’éditeur, l’augmentation des cas est due, dans une large mesure, à l’assouplissement des mesures de soins et de prévention dictées par les autorités.

Nous profitons de cet espace pour lancer un appel urgent à tous les citoyens afin qu’ils limitent leurs sorties, pour éviter les réunions inutiles (notamment dans les espaces clos), pour prendre des mesures de prévention extrêmes et pour réagir au plus vite s’il y a le moindre soupçon d’être porteurs virus », a déclaré l’organe catholique.

En outre, il a précisé qu’au cours des 10 derniers jours, il y avait eu près de 100000 infections au COVID-19, un montant équivalent à 8,3% des 1,16 million de cas détectés depuis le début de la pandémie au Mexique, fin février.

Il a souligné que le nombre de tests a augmenté, en particulier dans le Mexico, où, comme il l’a dit, 20 000 sont effectués par jour, une action «qui nous a permis de connaître avec plus de certitude le nombre d’infections, et ainsi de procéder à leur isolement».

Cependant, il a également averti que “les mesures de soins et de prévention ont été assouplies”, raison pour laquelle le Organisation mondiale de la SANTE (L’OMS) a demandé au pays (autorités gouvernementales, dirigeants sociaux et citoyens) “de prendre au sérieux la montée visible de la pandémie et de faire ce qui est en notre pouvoir pour l’arrêter”.

L’église a souligné que la pandémie “représente un grand danger pour les pèlerins, nous ne pouvons donc pas célébrer les fêtes comme nous en sommes habitués”.

Face à ce scénario, il a indiqué qu ‘”il est temps de prendre des décisions difficiles mais nécessaires” et a rappelé que l’Église catholique mexicaine avait décidé de fermer la basilique de Guadalupe, du 10 au 13 décembre “, mesure historique, mais fondée sur la responsabilité et la solidarité”.

Avec le nombre de cas et de décès enregistrés, le Mexique reste le douzième pays avec le plus d’infections et le quatrième avec le plus de décès en chiffres absolus, selon l’Université Johns Hopkins.

le COVID-19[feminine pourrait devenir le deuxième cause de décès dans le pays en surpassant le Diabète, qui a causé l’an dernier la mort de 104354 Mexicains, selon le Institut national de statistique et de géographie (Inegi), qui n’a pas encore mis à jour les chiffres de 2020.

