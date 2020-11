COVID-19 :

À Buenos Aires, des dizaines de milliers de personnes ont renvoyé Diego Maradona; la majorité ne respectait pas une distance saine ou ne portait pas de masque

Argentine inscrit ce jeudi 9 mille 43 nouveaux cas de coronavirus SARS-CoV-2, ce qui porte le nombre total de contagion atteint un millions 399 mille 431tandis que les morts s’élevaient à 37 941, après avoir été confirmés 229 décès au cours des dernières 24 heures.

Dans une journée où Buenos Aires une veillée publique a eu lieu avec des dizaines de milliers de personnes pour virer la star du football Diego Armando Maradona, décédé à 60 ans mercredi, et à l’adieu de qui distanciation sociale de la plupart des participants, dont certains ne portaient pas masque.

Selon le rapport quotidien publié par le Ministère argentin de la santé, la province de Buenos Aires reste le district avec le plus de cas confirmés à ce jour (612 mille 748, dont 2 mille 589 ont été notifiés ce jeudi), suivi par la capitale du pays, avec 157 mille 571 infections confirmées, dont 344 notifiées aujourd’hui.

En troisième place se trouve la province centrale de Santa Fe, avec un total de 143 mille 41 positifs, mille 446 notifiés ce jeudi.

En revanche, selon des sources officielles, 1 226 662 patients sont déjà sortis de l’hôpital, tandis que 3 mille 960 personnes avec diagnostic confirmé de SRAS-CoV-2 rester admis dans les unités de soins intensifs.

Le pourcentage d’occupation des lits de soins intensifs pour tous les types de pathologies est de 56,6% à l’échelle nationale, mais 59,2% si seulement Buenos Aires et sa périphérie.

Jusqu’ici, dans Argentine un total de 3,77 millions de tests pour détecter le virus, avec un taux de 83 194 tests par million d’habitants.

Le président argentin, Alberto Fernandez, a annoncé le 6 novembre la continuité, en principe jusqu’au 29 novembre prochain, de la mesures sanitaires adoptée depuis le 20 mars pour faire face à la pandémie, même si elle a introduit des changements en termes de qualification sanitaire de certaines régions du pays.

Le changement le plus notable s’est produit dans la région de Buenos Aires et sa zone urbaine, qui concentre 15,4 millions d’habitants et qui est la zone avec le plus grand nombre de cas dans tout le pays, mais qui a commencé ces dernières semaines à ralentir la courbe de contagion.

Avec des informations d’.