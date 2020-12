COVID-19 :

C’est ainsi que le vaccin russe est distribué en Argentine 1:08

(CNN espagnol) – Ce mardi à 9 heures, heure locale, 7 heures, heure de Miami, l’Argentine commencera à appliquer le vaccin contre le covid-19 avec les 300000 premières doses du vaccin russe Spoutnik V, arrivé dans le pays le 24 décembre. Ce sont les premières doses d’un groupe de 55 à 60 millions de personnes mises au point par différents laboratoires avec lesquels le gouvernement argentin négocie et qu’il recevrait entre décembre et juillet.

Les vaccins seront appliqués dans environ 8 000 centres à travers le pays, selon ce qui a été convenu par le président Alberto Fernández et les gouverneurs des 24 juridictions lors d’une téléconférence organisée samedi. Même dans certaines provinces telles que San Juan, La Rioja et la Terre de Feu, il y aura des régiments militaires qui fonctionneront comme des centres de vaccination, a confirmé le ministre de la Défense Agustín Rossi dans des déclarations à Radio AM 750.

Rossi a ajouté: “Nous pourrons vacciner 5 millions d’Argentins par mois.”

Les premières doses de Spoutnik V ont été distribuées entre dimanche et lundi dans toutes les provinces dans des camions spécialement réfrigérés et fortement gardés. Buenos Aires, la province qui a signalé le plus de cas et la plus peuplée du pays, est celle qui a reçu le plus grand nombre de doses: 123 000. Elle est suivie par Santa Fe avec 24 100, la ville de Buenos Aires avec 23 100 et Córdoba avec 21 900, selon le ministère de la Santé de la Nation.

Distribution du vaccin Spoutnik V

Selon le ministère argentin de la Santé, la répartition était proportionnelle en fonction du nombre de médecins et de centres de santé habilités, avec une priorité pour le personnel de santé.

En ce sens, dans ce premier cas, le vaccin sera appliqué au personnel de santé des grands conglomérats urbains, en particulier ceux qui travaillent en soins intensifs et ceux qui exercent des activités à plus grand risque et plus d’exposition.

Dans un second temps, la vaccination s’adressera aux adultes de 70 ans et plus et aux personnes âgées résidant en maison de retraite. Ensuite, ils continueront avec les plus de 60 ans; plus tard, des membres des forces armées, du personnel des services de sécurité et des services pénitentiaires; suivi du groupe des 18 à 59 ans présentant des facteurs de risque. Toute cette population, estime le gouvernement, est de 14 millions et demi de personnes.

Gratuit mais pas obligatoire

Le vaccin sera gratuit, mais pas obligatoire, et sera appliqué indépendamment des antécédents de souffrance de la maladie. Suivant ces orientations générales, chaque juridiction organisera la vaccination sur son territoire, qui selon le président “promet d’être la plus importante de l’histoire moderne du pays”.

Comme le rapporte l’agence officielle Telam, le ministère de la Santé a assuré que l’Argentine a déjà signé des contrats pour recevoir 51,5 millions de doses, ce qui permettra la vaccination de 26 millions de personnes.

Ces chiffres incluent 20 millions de doses de Spoutnik V pour vacciner 10 millions de personnes, mais aussi des contrats avec AstraZeneca pour plus de 20 millions de doses et avec le fonds Covax de l’Organisation mondiale de la santé.

Le gouvernement argentin a également confirmé les négociations avec d’autres laboratoires tels que Pfizer et Janssen, entre autres.