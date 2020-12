COVID-19 :

À quoi s’attendre des vaccins et de la variante covid-19? 0:52

. – Les scientifiques du Walter Reed US Army Research Institute espèrent savoir dans les prochains jours si les vaccins contre les coronavirus pourraient ne pas fonctionner contre une variante mutée du virus qui se propage rapidement dans certaines parties de l’Angleterre, selon le chef. institut de recherche sur les vaccins.

Bien que l’on craigne toujours qu’un vaccin ne fonctionne pas si un virus mute de manière significative, les scientifiques de Walter Reed espèrent toujours que le vaccin sera efficace contre cette nouvelle variante, a déclaré le Dr Nelson Michael, directeur du Center for Infectious Diseases Research. à l’Institut de recherche de l’armée Walter Reed.

«La chose logique est que cette mutation n’est pas une menace, mais on ne sait jamais. Nous devons encore faire preuve de diligence et continuer à vérifier », a déclaré Michael.

Jeudi, l’équipe de Walter Reed a commencé à examiner les séquences génétiques de la nouvelle variante britannique publiée en ligne par des chercheurs britanniques.

Ils effectuent une analyse informatique comme première étape.

“L’analyse informatique nous permettra de définir le degré de préoccupation que nous devrions avoir”, a déclaré Michael. “D’autres équipes à travers le monde font également cette analyse.”

Si l’analyse informatique montre qu’il y a un problème, des études en laboratoire et sur des animaux doivent être effectuées pour déterminer plus définitivement si le vaccin fonctionnera sur cette variante.

Lors d’une conférence de presse samedi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé de nouvelles fermetures pendant les vacances dans des régions d’Angleterre qui ont vu la nouvelle mutation se propager.

«Il n’y a aucune preuve suggérant que le vaccin sera moins efficace contre la nouvelle variante. Nos experts poursuivront leur travail pour améliorer notre compréhension le plus rapidement possible », a déclaré Johnson.

Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni était d’accord.

“L’hypothèse sur laquelle tous les scientifiques travaillent actuellement est que la réponse vaccinale doit être adéquate pour ce virus”, a déclaré le Dr Patrick Vallance lors de la conférence de presse.

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé deux vaccins, l’un de Pfizer et l’autre de Moderna. Les deux fonctionnent en créant un modèle génétique pour les pointes qui apparaissent à la surface du nouveau coronavirus. Le système immunitaire “voit” les pointes et apprend à lancer une attaque contre eux.

Comme pour d’autres variantes ou nouvelles souches de covid-19, celle-ci porte une empreinte génétique qui le rend facile à suivre et il s’avère qu’elle est maintenant courante. Cela ne veut pas dire que la mutation l’a fait se propager plus facilement, ni nécessairement que cette variation est plus dangereuse.

De nombreux experts en génétique et en épidémiologie des virus soulignent qu’il pourrait s’agir simplement d’une souche «chanceuse» qui a été amplifiée en raison d’un événement de super-propagation; ce pourrait être la mutation qui, d’une manière ou d’une autre, la fait se propager plus facilement sans causer de maladie plus grave; ou cela pourrait être par hasard.

En août, l’équipe de Walter Reed a publié une étude montrant que les vaccins fonctionnaient toujours contre plusieurs autres mutations du coronavirus.

Les vaccins sont toujours utiles parce que les virus mutent constamment, mais généralement pas d’une manière qui rend un vaccin inutile, a déclaré le Dr William Schaffner, conseiller en vaccins pour les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

“Même avec des mutations, le virus reste essentiellement le même”, a déclaré Schaffner. C’est comme avec une personne. Je peux échanger mon manteau brun contre un manteau gris, mais je suis toujours Bill Schaffner. J’ai changé quelque chose, mais je suis toujours la même personne.

Sam Romano de CNN a contribué à cette histoire.