COVID-19 :

L’expédition de 42900 doses de vaccins Pfizer contre le COVID-19 permettra l’immunisation du personnel médical qui soigne les patients atteints de coronavirus

Après avoir critiqué le gouvernement pour n’avoir que 3 000 vaccins initiaux, le Mexique a reçu un deuxième envoi de 42 900 doses de Pfizer avec laquelle la vaccination du personnel médical qui s’occupe des patients atteints de coronavirus se poursuivra.

«Nous nous conformons à l’instruction présidentielle d’apporter le vaccin au Mexique rapidement et en temps voulu», a célébré Daniel Millán, porte-parole de la Secrétaire des affaires étrangères, sur la piste de l’aéroport de la capitale où est arrivée une partie du deuxième chargement.

Et c’est que tandis que le Union européenne (UE) se prépare à commencer les vaccinations dimanche, le Mexique a déjà reçu un deuxième lot pour son plan de vaccination, qui jeudi dernier était le premier en Amérique latine à être lancé.

Deuxième envoi de Pfizer

Depuis l’usine Pfizer en Belgique, 42900 doses ont atterri ce samedi, 34125 dans le Mexico et 8775 dans Monterrey, qui sera injecté au personnel médical des mille hôpitaux qui soignent les patients COVID-19.

C’est une lueur d’espoir pour le Mexique qu’avec 1,4 million d’infections et 121 000 décès confirmés est le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde.

Les nouvelles doses sont ajoutées au 3 mille initiales arrivés dans le pays mercredi dernier et que jeudi ils ont été fournis au personnel médical de l’hôpital général de Mexico et de deux sites militaires à proximité de Querétaro (Querétaro) et de Toluca (État de Mexico).

L’infirmière spécialisée María Irene Ramírez, 59 ans, est entrée dans l’histoire ce jour-là en tant que première personne à Mexique et de Amérique latine pour recevoir le vaccin de Pfizer.

Quelques minutes plus tard, les vaccinations ont commencé en Chili et Costa Rica, tandis que l’Argentine a reçu une cargaison du vaccin russe Spoutnik V.

Cependant, l’opposition a critiqué le fait que les doses étaient peu nombreuses par rapport aux chiffres qui avaient été traités de près 150 mille vaccinations avant fin décembre.

À quoi le gouvernement a répondu que de petits envois seront reçus par intermittence pour “calibrer” la logistique complexe des vaccins, qui sont protégés par le Forces armées dans des conteneurs avec de la glace sèche qui les maintiennent à -70 degrés et ont des puces de géolocalisation.

De plus, le président Andrés Manuel López Obrador Il a attribué tout retard dans l’arrivée des vaccins aux sociétés pharmaceutiques et l’énorme demande internationale, puisque le gouvernement a déjà le “budget” pour acheter tous les vaccins nécessaires.

Immuniser le personnel médical

L’objectif prioritaire du gouvernement de Lopez Obrador consiste à vacciner d’abord les agents de santé qui soignent les patients COVID-19 et ensuite le reste du personnel médical, soit environ un million de personnes au Mexique.

Une étude d’Amnesty International a averti en septembre que le Mexique était le pays au monde avec le plus de médecins tués par COVID-19, lors de l’enregistrement 1320 morts.

“Protéger ceux qui nous ont protégés est stratégique et fondamental”, a affirmé ce samedi le directeur de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), Zoé Robledo, dès réception du nouvel envoi de vaccins.

Le fonctionnaire a soutenu que le vaccin Pfizer, qui nécessite deux doses par personne, offre “une sécurité totale” et précise que les personnels de santé sélectionnés pour la vaccination sont “très heureux et optimistes”.

Et c’est que ce sont des moments d’épuisement particulier pour les soins de santé mexicains, en particulier dans la capitale, qui traverse un moment critique d’infections avec une occupation hospitalière dépassant 80 pour cent des lits.

En fait, à côté de vaccin, ces jours arrivent à la capitale médicale du reste du pays pour éviter la saturation des hôpitaux.

Le gouvernement prévoit avoir vacciné à pratiquement tout le personnel de santé d’ici la fin janvier, date à laquelle, selon ses estimations, 1,4 million de doses de Pfizer auront été reçues en expéditions hebdomadaires.

Une fois vacciné, Mexique souhaite vacciner le reste de la population entre février 2021 et mars 2022 gratuitement et progressivement, en fonction de l’âge et des maladies chroniques.

Pour cela, il a préacheté 34,4 millions Vaccins américains Pfizer, ainsi que 77,4 millions aux Britanniques AstraZeneca et 35 millions en Chine CanSino, bien que ces deux n’ont pas encore été autorisés pour une utilisation dans Mexique.

