COVID-19 :

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Eibar se tiendra le jeudi 3 décembre à partir de 19h00. La rencontre des propriétaires du club de première division guipuzcoenne il sera télématique pour la première fois, sans l’assistance physique des personnes, en raison des restrictions établies par l’état d’alarme décrété par le coronavirus. L’entité Eibarresa mettra à la disposition des actionnaires différentes manières d’exercer leur droit de vote, comme indiqué dimanche sur son site Internet.

Le conseil d’administration d’Eibar présentera à ses actionnaires pour approbation les comptes annuels de la saison 2019-2020 avec un bénéfice de 12 millions d’euros, et le budget de la campagne 2020-2021 qui dépasse 53 millions d’euros. Les états d’information extra-financière seront également soumis pour approbation. En outre, à la fin, il y aura une section pour «questions et requêtes».

Les plus de 11 000 actionnaires de 69 pays du club du Barça peuvent désormais consulter dans la rubrique «ACTIONNAIRES» du site Internet (www.sdeibar.com) la convocation à l’assemblée, les comptes annuels et les comptes d’informations extra-financières. Dans les prochains jours, vous pourrez consulter et télécharger la carte de présence ou de procuration, ainsi que les instructions de vote télématique.

L’entité propose l’option de vote numérique depuis l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2018. il permettra le vote anticipé en personne dans les bureaux d’Ipurua. Le vote en ligne (en ligne) peut se faire du 24 au 29 novembre.L’inscription à la réunion du 24 novembre au 2 décembre (jusqu’à midi), tout en votant par courrier ordinaire ou en personne à Ipurua peut se faire jusqu’au dimanche 29 novembre.

La réunion qui réunit chaque année les propriétaires de la Sociedad Deportiva Eibar Sociedad Anónima Il aura lieu au siège social du club, à Ipurua Kalea 2 (rue Ipurua 2), dans la ville d’Eibarresa le 3 décembre sur deuxième appel (Le premier sera la veille à la même heure et au même endroit). Depuis que les Catalans sont montés dans la catégorie la plus élevée, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires s’est tenue au théâtre Coliseo, mais en raison du COVID-19, l’assistance ne peut être effectuée que par des moyens télématiques (à distance et en utilisant des moyens informatiques et Internet), en comptant uniquement en présence des membres du conseil d’administration, du notaire qui rédigera le procès-verbal de l’assemblée et du personnel de soutien indispensable.

Le conseil d’administration << regrette profondément que cette réunion, si pertinente pour nous tous et au cours de laquelle nous avons l'occasion de nous rencontrer et de partager nos intérêts dans SD Eibar, ne puisse se tenir en personne. Mais cette fois, la santé de tous les actionnaires il doit prévaloir sur d’autres considérations et c’est pourquoi il a été convenu de prendre cette décision et de tenir la réunion par voie télématique ".

Le conseil clarifiera tout doute dans deux adresses e-mail: (junta2020@sdeibar.com) et (2020batzarra@sdeibar.com), au numéro de téléphone: (+34) 943 20 18 31, et en personne aux bureaux du club à Ipurua.

Bénéfice de 12 millions malgré la crise économique due au coronavirus

Eibar a obtenu un excédent (avant impôts) de 12 millions d’euros sur la saison 2019-2020 (un bénéfice de 20 millions était attendu), Au 30 juin, date de clôture de l’exercice de la dernière campagne, marqué par le coronavirus, qui a provoqué une baisse des revenus des partenaires, des ventes de billets et de la publicité. Sportivement, la compétition de première division, qui a été interrompue pendant trois mois (de mars à juin 2020) par COVID-19, a repris en juin et a duré jusqu’à la mi-juillet. Pour cette raison, les comptes de l’exercice 2019-2020 ne comprennent pas les revenus (8 millions de droits de télévision, sponsors et publicité) et les dépenses (primes versées aux footballeurs) générés à partir du 1er juillet, qui seront inclus dans le budget de la saison 2020-2021.

Dans la campagne 2019-2020, le résultat opérationnel a dépassé 47 millions, soit 5 millions de moins que prévu (52 millions). La vente de quatre footballeurs à l’été 2019, Joan Jordán (14 millions), Rubén Peña (8 millions), Marc Cucurella (acheté à Barcelone pour 2 millions, qui l’a ensuite racheté pour 4 millions), et Pablo Hervías (1 million) , a généré un revenu extraordinaire de 25 millions, même si seuls 18 millions ont été comptabilisés dans le budget 2019-2020 et le reste de l’argent sera inscrit dans les comptes de la saison 2020-2021. De cette façon, les revenus totaux ont dépassé 66 millions dans la campagne 2019-2020. Les dépenses ayant dépassé 53 millions, le bénéfice avant impôts de l’année dernière était de 12 millions.

Budget de 53 millions pour la saison 2020-2021

Pour la saison 2020-2021, le budget de dépenses sera de 53 millions. Le revenu anticipé est de 58 millions (53 millions provenant des revenus des émissions de télévision), donc un bénéfice (avant impôts) de 5 millions d’euros est attendu.