COVID-19 :

L’association anti-tabac ‘Nofumadores.org’ a approché la Junta de Andalucía pour exiger de nouvelles restrictions sur les fumeurs qui favorisent la distanciation sociale et la prévention des infections en pleine pandémie de coronavirus.

Pour lui, la présidente de ‘Nofumadores.org’, Raquel Fernández, demande au gouvernement andalou d’interdire de fumer sur toutes les terrasses et tous les passants, un «privilège» qui n’a aucun sens puisque la fumée qu’ils expirent «pourrait être chargée de Covid-19».

«Les gens continuent de fumer en quittant le travail, sur le même trottoir et sans masque“, En plus de marcher” avec la cigarette allumée et le masque baissé tandis que le reste des piétons souffrent de leur fumée “, dit Fernández, qui dénonce également”discrimination claire lorsque la distance de deux mètres est appliquée uniquement aux fumeurs. Pourquoi quelqu’un devrait-il porter un masque alors?

“Il ne peut y avoir de privilège de deux mètres pour les fumeurs et d’un masque pour tout le monde.” De l’association, le Conseil est invité à copier la législation qui régit actuellement d’autres communautés telles que les îles Baléares et les îles Canaries, qui “évite de fumer sur les terrasses, quels que soient les compteurs, et de fumer en marchant”.

«Nous devons éviter de fumer et de marcher sur les trottoirs communs en même temps», dit-il. le vice-président de l’association, Ubaldo Cuadrado. De même, il souligne que «Nofumadores.org» comprend l’énorme problème de dépendance posé par le tabagisme, mais «forcer le reste des citoyens à avaler la fumée en portant un masque est intolérable».

Au moins dix mètres l’un de l’autre

«Ceux qui n’ont d’autre choix que de fumer dans la rue devraient le faire dans des endroits statiques et désignés“Dit Fernández, qui ajoute que”deux mètres ne suffisent pas, ils doivent être à au moins dix mètres des personnes qui sont obligées d’imprégner les masques de leur fumée. «Ce type de mesure existe déjà dans les rues du Japon, où le tabagisme est traditionnellement interdit pour manque de respect envers les autres», souligne-t-il.

Ainsi, «Nofumadores.org» appelle le Conseil à vraiment agrandir les terrasses sans fumée. «Les deux mètres sont une mesure ambiguë, ce qui génère de la confusion et pénalise ceux qui s’efforcent de s’y conformer. La Commission doit déclarer les terrasses désormais non-fumeurs, quels que soient les compteurs“, il est dit.

En ce sens, il ajoute que certains établissements sont allés de l’avant en plaçant non seulement des affiches, mais des autocollants accrocheurs sur les tableaux indiquant l’interdiction de fumer. «Nous voyons des choses exaspérantes, comme la personne qui se lève et qui fume juste à côté de l’autre personne, il est indispensable d’établir un périmètre de sécurité d’au moins dix mètres pour cela», Assure Fernández.

De l’association ils font remarquer que la porte des bars et des commerces “est aussi devenue un autre endroit chaud”, puisque “les employés eux-mêmes continuent de fumer à l’entrée et de jeter leurs mégots par terre. Les sorties des bars sont une accumulation de fumeurs, sans masque et sans respecter les mesures de sécurité et obligeant les passants à traverser un nuage de fumée tout en portant un masque hygiénique. «C’est un abus intolérable qui doit être corrigé d’urgence», conclut-il.