COVID-19 :

Une étude de l’hôpital de la Vall d’Hebron révèle que l’asthme ne semble pas être lié à un évolution de Covid-19. De plus, les chercheurs ont réalisé que cette condition pourrait être un facteur de protection contre l’infection par le virus SRAS-CoV-2, en particulier chez les patients asthmatiques avec le phénotype T2.

L’équipe de chercheurs du groupe Pneumologie du Vall d’Hebron Research Institute (VHIR) a voulu savoir si l’asthme est un facteur de risque de Covid-19 ou, au contraire, protégerait contre la maladie. Jusqu’à présent, ce n’était pas du tout clair, bien que les données semblent indiquer qu’il n’y avait pas de relation proéminente entre une aggravation des patients souffrant d’asthme et de coronavirus.

Pour vérifier cela, ils ont étudié 71 patients asthmatiques qui avaient été admis à l’hôpital avec une pneumonie SRAS-CoV-2 du 1er mars au 30 juin.

Chez les 71 patients asthmatiques, des données sur le phénotype, la gravité et la maladie ont été recueillies. leur traitement de l’asthme. Selon le phénotype, les patients asthmatiques ont été divisés en deux groupes: T2 (avec les sous-groupes T2-Th2 et T2-ILC2) et Non-T2. Ceux qui avaient un phénotype T2-Th2 si, selon les antécédents médicaux, ils étaient allergiques; et un phénotype T2-ILC2 s’ils n’étaient pas allergiques mais que le nombre absolu d’éosinophiles dans le sang périphérique était supérieur à 300 cellules par millimètre cube.

Comme conclusions et comme établi par le Vall d’Hebron, il a été observé que les patients avec le phénotype Non-T2 n’avaient pas une plus grande sévérité de Covid-19. Cependant, l’évolution avec le traitement standard a été bonne chez 67 (94%) patients, tandis que quatre sont décédés.

Ainsi, les chercheurs soutiennent l’idée que l’asthme ne semble pas être un facteur de risque de développement ou un pire évolution de Covid-19, comme nous l’avons dit au début, du moins chez les patients hospitalisés présentant des formes d’infection plus graves.

Ils ont constaté que seulement 3,2% des patients hospitalisés atteints d’une maladie grave souffraient d’asthme, une prévalence inférieure à celle de la population générale de notre zone géographique, qui est d’environ 6%.

Il y a des hypothèses qui pointent vers interrelation entre l’asthme et le système rénine-angiotensine: on sait déjà que l’activation du récepteur ACE2 est la porte d’entrée du virus vers les cellules et régule également la réponse asthmatique dans un modèle animal d’asthme, on pourrait donc supposer que l’activité réduite de ce récepteur favorise l’asthme pourrait également empêcher l’expression du virus.

Les chercheurs notent que bien que l’étude présente des limites inhérentes en raison de sa conception, les résultats suggèrent que l’asthme pourrait être un facteur de protection contre l’infection par le virus SRAS-CoV-2, et plus encore chez ceux qui ont le phénotype T2.

Pour cela, ils précisent de réaliser études avec un plus grand nombre de patients car tout cela ouvre des nouvelles dans la lutte contre le SRAS-CoV-2.