COVID-19 :

L’Association unifiée des gardes civils (AUGC) a dénoncé ce jeudi la «de graves lacunes» et «l’absence de un protocole rigoureux “pour la détection de la covid-19 aux gardes civils qui ont travaillé sur le Tour d’Espagne à vélo, dont 46 infectés.

Ce sont des agents de la Unité Mobilité du Cycling Tour, dans lequel sont intégrés les gardes du Traffic Grouping et des Groups Réserve et sécurité (GRS). Tous sont asymptomatiques ou présentent des symptômes très légers. Dans un communiqué, l’association rappelle que les gardes civils ont commencé à travailler sur cette opération le 19 octobre et sont revenus le 9 novembre. Tous les trois ou quatre jours, la Vuelta leur faisait des tests et la semaine dernière, ils ont arrêté de le faire et vous avez commencé à voir des substitutions de composants de trafic.

Enfin dimanche Les tests ont été effectués sur les agents en Tres Cantos (Madrid) par un capitaine de l’armée en civil et un lieutenant-colonel de ce commandement. Et après cela, ils ont été renvoyés chez eux – certains présentaient déjà des symptômes – sans encore connaître le résultat, qu’ils ont appris lundi après-midi.

Pour toutes ces raisons, l’AUGC regrette que “encore” les protocoles pour éviter la contagion chez les agents échouent à nouveau et qu’ils mettent en évidence le «de graves lacunes» avec lesquelles ils travaillent, qui en preuve à l’intérieur “.