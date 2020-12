COVID-19 :

Au fil des jours, plus de détails sont révélés sur les protocoles stricts de quarantaine que les joueurs de tennis doivent appliquer avant le début de l’Open d’Australie, que bien que n’étant pas officiellement confirmé, tout indique que ce sera le 8 février prochain. Pour s’assurer que tout se passe bien, Tennis Australia soumettra les joueurs de ce qu’ils considèrent comme la “ zone rouge ” (non-résidents d’Australie ou de Nouvelle-Zélande) à quarantaine sévère à l’arrivée à Melbourne. Dans une dernière lettre ouverte de l’organisation de l’événement, les derniers détails ont été exposés:

-Voyage et dates: les organisateurs mettent en place des vols charters au départ de Dubaï, Los Angeles et Singapour, dont le billet sera payé par Tennis Australia pour le joueur et un accompagnateur. Si vous obtenez une classe supérieure à «touriste», le supplément sera pris en charge par le joueur de tennis. Les voyages auront lieu les 15 et 16 janvier.

-Hébergement: L’organisation ne permettra pas aux joueurs et aux membres de son personnel d’entraîneurs de s’installer dans d’autres endroits en dehors de la quarantaine ou des maisons privées. Les joueurs de tennis ne pourront quitter l’hôtel que cinq heures par jour, réparties comme suit: deux heures sur le court pour s’entraîner, deux dans la salle de sport et une pour le déjeuner au restaurant du tournoi.