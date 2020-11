COVID-19 :

Bien qu’il soit l’un des pays avec la meilleure situation sanitaire en ce qui concerne la pandémie, l’Australie est également l’un de ceux qui savent plus clairement quand le vaccin sera prêt, bien qu’il soit entendu que ses progrès affecteront le reste des pays de la même manière. Le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a annoncé que Le vaccin pharmaceutique britannique AstraZeneca doit démarrer la production et sera disponible en mars.

Hunt a ainsi fixé une date pour le processus de vaccination, qui a en fait commencé avec les accords d’achat des doses. «CSL Limited produira en Australie 30 millions de doses du vaccin AstraZeneca d’Oxford et 51 millions de doses du vaccin développé par l’Université du Queensland», A affirmé dans la station de radio australienne 2GB.

Il faut se rappeler qu’il y a quelques jours il avait été annoncé l’accord du gouvernement avec AstraZeneca et l’université d’Oxford d’une part, et avec l’université locale du Queensland et le biotech CSL d’autre part, et plus récemment l’acquisition de 50 millions de doses auprès de Novavax et Pfizer-BionTech a été confirmée. En d’autres termes, l’engagement de l’Australie à obtenir le vaccin le plus rapidement possible est total.

Les détails du processus de vaccination

Le ministre australien de la Santé, en plus de veiller à ce que en mars les premières doses seront disponibles, a également expliqué comment il sera distribué. La priorité sera pour les agents de santé et les personnes vulnérables ou appartenant à des groupes à risque, principalement les personnes âgées.

Cependant, il est destiné à vacciner tous ceux qui veulent et peuvent: «Le vaccin sera volontaire, mais nous encouragerons autant de personnes que possible. Nous sommes convaincus que nous serons très bien acceptés par la population australienne ».

Bien sûr, bien que le pays s’accumule 27658 cas et 907 décès, la réalité est que l’Australie est dans une bonne situation par rapport au reste. Il a été récemment confirmé qu’aucun cas n’avait été détecté et il y a eu un changement de mesures restrictives à une plus grande liberté. En réalité, de nombreux experts font de leur management un exemple pour l’avenir, il sera donc également intéressant de voir quelle utilisation ils font des vaccins et comment ils effectuent le processus de vaccination.