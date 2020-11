COVID-19 :

Silvia Calzón, Secrétaire d’État à la Santé, a remplacé Fernando Simón lors de sa conférence de presse habituelle du lundi. Dans son apparence, il a apprécié le évolution de la deuxième vague de la pandémie en Espagne et a fait un examen du nombre d’infections et de décès dus au coronavirus dans notre pays.

Foules le week-end

Culotte il a regretté les foules observées ce week-end dans différents coins d’Espagne: “Nous avons vu images dans de nombreuses villes espagnoles dans lesquelles il y a eu des agglomérations. Nous avons déjà communiqué les mesures à prendre pour nous protéger tous et, parmi elles, la distance sociale. Nous voulons insister pour ne pas relâcher le respect des mesures. Vous devez consommer, mais de manière responsable, et appliquer le bon sens. “

Campagne de vaccination

Respect à annonce faite aujourd’hui par Moderna sur l’efficacité de son vaccinIl a noté que «l’Espagne a adhéré à l’accord d’achat de l’Union européenne. L’Agence européenne des médicaments sera celle qui devra décider d’approuver ou non l’utilisation du vaccin par Moderna. Pendant des mois, ils ont travaillé intensivement sur l’ensemble des négociations afin que tout soit prêt. La campagne de vaccination durera plusieurs mois de l’année prochaine “.

“La stratégie de vaccination adapter la logistique et la distribution du vaccin jusqu’à ce qu’il atteigne les points de vaccination. Cette stratégie doit être flexible. Les groupes qui seront vaccinés en premier sont déjà connus. Le reste des détails doit être affiné à mesure que les connaissances augmentent. Les vaccins sont encore en phase de développement clinique. Toutes les informations affecteront le plan. Toute décision sera communiquée au Conseil interterritorial de la santé“a ajouté le secrétaire d’État.

De même, il a montré qu’aucun territoire ne demande plus de doses qu’il ne correspond à: “Je pense que personne ne demande plus de doses qu’il n’en faut pour vacciner sa population. Le principe de solidarité est plus que jamais nécessaire, car nous sommes dans une pandémie. Cette campagne de vaccination devra répondre au besoin de l’Espagne et leurs communautés. L’inquiétude est partagée par tous les pays de l’Union européenne. La circulation du virus ne sera pas contrôlée si un pourcentage élevé de la population mondiale n’est pas vacciné“.

Recommandations pour Noël

À propos document qui contiendra diverses recommandations pour Noël, a souligné que “les travaux se poursuivront cette semaine et l’objectif est de donner à la population quelques indications de base sur la façon d’aborder les partis qui cette année devront avoir un caractère différent. Nous voulons protéger les plus vulnérables. Ce Noël sera différent pour tout le monde. Les personnes âgées devront faire attention et interagissez avec moins de personnes que nous habituellement. Il ne faut pas assouplir les mesures à ces dates “.