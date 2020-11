COVID-19 :

Le coronavirus ne fait pas de distinction entre les personnalités et dans les dernières heures, le positif de Cristiano Ronaldo était connu, l’un des joueurs les plus connus au monde. Le Portugais était concentré avec son équipe, avec laquelle il a disputé plusieurs matchs – dont un contre l’Espagne – et a dû commencer sa quarantaine à l’hôtel au Portugal où ils séjournaient. Cependant, afin d’être disponible avec son équipe au plus vite, le Portugais a décidé de se rendre à Turin pour y poursuivre sa convalescence.

L’intérieur, équipé pour toutes les situations

L’attaquant de la Juventus a été vu sur la terrasse de l’hôtel quelques heures avant de prendre un vol privé pour rentrer chez lui. A l’aéroport de Cascais, un avion privé l’attendait avec tous les outils qu’une ambulance intègre pour que le trajet de la capitale portugaise à la ville italienne soit le plus confortable possible. En dépit d’être asymptomatique, Les Portugais avaient également une civière à l’intérieur du navire au cas où cela empirerait à un moment donné ton état.

C’est l’intérieur du Learjet 45XR LX-ONE qui a conduit le CR7 de Lisbonne à Turin

Les Portugais, contraints de signer un formulaire de responsabilité

Cristiano Ronaldo a dû signer un formulaire par lequel il est obligé de mettre en quarantaine à son arrivée à Turin, une situation logique après son positif et celui de certains de ses coéquipiers et sélection. La responsable même de la Direction générale de la santé du Portugal, Graça Freitas, a expliqué la situation du footballeur et a ajouté que «son transport en toute sécurité relève de la seule responsabilité des patients ayant reçu un diagnostic de coronavirus et ils veulent retourner dans le pays où ils résident officiellement. “

Le vol de Cristiano Ronaldo, opéré par la compagnie luxembourgeoise de sauvetage aérien, a suscité quelques critiques sur les réseaux sociaux pour la décision portugaise de poursuivre sa quarantaine à Turin et non au Portugal, où son positif a été confirmé. Le Portugais a été contraint de rater le match qui opposait les Portugais à la Suède, même s’il n’a pas perdu l’envie de le jouer malgré le positif.

Dans les prochains jours, il devra rester totalement isolé de sa famille et de ses amis chez lui à Turin en attendant un test négatif qui lui permettra de jouer contre Barcelone lors du premier match de la Ligue des champions 20/21.